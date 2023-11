माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नत सुविधाओं और संस्करण 1.18 में अपग्रेड के साथ विंडोज टर्मिनल पूर्वावलोकन 1.19 जारी किया

हाल के एक विकास में, माइक्रोसॉफ्ट ने टर्मिनल संस्करण 1.18 में अपग्रेड को समवर्ती रूप से निष्पादित करते हुए, विंडोज टर्मिनल पूर्वावलोकन संस्करण 1.19 की प्रत्याशित रिलीज का अनावरण किया है। यह कदम उत्पाद के आरंभिक लॉन्च में वादा की गई सभी उपयोगिताओं और उपकरणों को सफलतापूर्वक शामिल करता है।

विंडोज़ टर्मिनल 1.19 में शामिल एक प्रमुख विशेषता ब्रॉडकास्ट इनपुट की शुरूआत है, जो डेवलपर्स के लिए एक समयबद्ध उपकरण के रूप में आता है। यह नवीन सुविधा डेवलपर्स को किसी दिए गए टर्मिनल फलक की सामग्री को एक ही टैब में अन्य सभी मौजूदा पैन में व्यापक रूप से प्रसारित करने की क्षमता देती है।

टर्मिनल में एक और लाभकारी जोड़ एक विकल्प है जो डेवलपर्स को कोड के एक विशिष्ट टुकड़े को उजागर करने और उस पर वेब-आधारित खोज करने की अनुमति देता है। डेवलपर्स को बस वांछित टेक्स्ट को हाइलाइट करना होगा, राइट-क्लिक करना होगा और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू से वेब सर्च का विकल्प चुनना होगा। जबकि डिफ़ॉल्ट खोज इंजन बिंग है, डेवलपर्स इस प्राथमिकता को सेटिंग्स.जेसन फ़ाइल में आसानी से अनुकूलित कर सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने अनफोकस्ड ऐक्रेलिक के लिए समर्थन भी पेश किया है - एक ग्राफिक सेटिंग जिसे विंडोज टर्मिनल 1.19 के अपग्रेड के हिस्से के रूप में निष्क्रिय विंडोज़ पर लागू किया जा सकता है।

उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के अपने सबसे हालिया प्रयास में, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स ने सुझाव यूआई नामक एक नया यूआई घटक एकीकृत किया है। यह दिलचस्प सुविधा उपयोगकर्ताओं को विविध सुझाव प्रदान करती है, जिसमें कमांड के इतिहास से लेकर सहेजे गए कमांड तक असंख्य विषयों को शामिल किया गया है। सुझाव यूआई एक स्रोत के रूप में सेंडइनपुट क्रिया का उपयोग कर सकता है, इस प्रकार डेवलपर्स को अपने पसंदीदा कमांड को सहेजने और पुन: उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे उन्हें बार-बार टाइप करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

एक मनोरंजक मोड़ में, विंडोज टर्मिनल 1.19 संस्करण अब कमांड प्रॉम्प्ट में इमोजी के उपयोग का समर्थन करता है।

इन प्रमुख उन्नयनों और नए परिचयों के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट ने उपयोगिता संवर्द्धन के लिए कई छोटे लेकिन उपयोगी अपडेट शामिल किए हैं। नवाचारों में किसी भी बंद या क्रैश हुए एप्लिकेशन के लिए टैब पर एक संकेतक प्रदर्शित करना, कमांड जोड़ने के लिए एक नया ध्वज, इरेज़ कलर मोड के लिए समर्थन और बहुत कुछ शामिल है।

