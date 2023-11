Microsoft udostępnia wersję zapoznawczą terminala Windows 1.19 z ulepszonymi funkcjami i aktualizacjami do wersji 1.18

W ramach niedawnego rozwoju firma Microsoft ujawniła przewidywaną wersję Windows Terminal Preview w wersji 1.19, jednocześnie przeprowadzając aktualizację do wersji Terminal 1.18. To posunięcie z powodzeniem obejmuje wszystkie narzędzia i narzędzia obiecane podczas pierwszego wprowadzenia produktu na rynek.

Jedną z kluczowych funkcji zawartych w Terminalu Windows 1.19 jest wprowadzenie Broadcast input , które jest przydatnym narzędziem dla programistów. Ta nowatorska funkcja daje programistom możliwość szerokiego przesyłania zawartości danego panelu terminala do wszystkich innych istniejących paneli na tej samej karcie.

Kolejnym korzystnym dodatkiem do Terminalu jest opcja, która pozwala programistom wyróżnić konkretny fragment kodu i przeprowadzić jego wyszukiwanie w Internecie. Programiści muszą po prostu zaznaczyć żądany tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Wyszukiwanie w Internecie z menu rozwijanego. Chociaż domyślną wyszukiwarką jest Bing, programiści mogą łatwo dostosować te preferencje w pliku settings.json.

Firma Microsoft wprowadziła także obsługę nieskoncentrowanego akrylu — ustawienia graficznego, które można zastosować do nieaktywnych okien w ramach uaktualnień do terminala Windows 1.19.

W ramach swoich ostatnich wysiłków mających na celu poprawę komfortu użytkowania programiści firmy Microsoft zintegrowali nowy komponent interfejsu użytkownika nazwany interfejsem sugestii . Ta interesująca funkcja oferuje użytkownikom różnorodne sugestie dotyczące niezliczonej liczby tematów, od historii poleceń po zapisane polecenia. Interfejs Sugestii może wykorzystać akcję sendInput jako źródło, zapewniając programistom opcję zapisywania i ponownego użycia preferowanych poleceń, eliminując potrzebę ich wielokrotnego wpisywania.

Co ciekawe, wersja Windows Terminal 1.19 obsługuje teraz używanie emoji w wierszach poleceń .

Poza tymi głównymi ulepszeniami i nowościami firma Microsoft wprowadziła kilka mniejszych, ale przydatnych aktualizacji zwiększających użyteczność. Innowacje obejmują wyświetlanie na karcie wskaźnika zamknięcia lub awarii aplikacji, nową flagę do dołączania poleceń, obsługę trybu usuwania kolorów i wiele innych.

