Microsoft lancia l'anteprima del terminale Windows 1.19 con funzionalità migliorate e aggiornamenti alla versione 1.18

In uno sviluppo recente, Microsoft ha svelato il rilascio anticipato della versione 1.19 di Windows Terminal Preview, eseguendo contemporaneamente l'aggiornamento alla versione Terminal 1.18. Questa mossa incorpora con successo tutte le utilità e gli strumenti promessi al lancio iniziale del prodotto.

Una caratteristica chiave incorporata nel terminale Windows 1.19 è l'introduzione di Broadcast Input , che si presenta come uno strumento tempestivo per gli sviluppatori. Questa nuova funzionalità offre agli sviluppatori la possibilità di trasmettere ampiamente il contenuto di un determinato riquadro del terminale a tutti gli altri riquadri esistenti nella stessa scheda.

Un'altra aggiunta utile al Terminale è un'opzione che consente agli sviluppatori di evidenziare una parte specifica di codice e condurre una ricerca basata sul web sullo stesso. Gli sviluppatori devono semplicemente evidenziare il testo desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi optare per la ricerca Web dal menu a discesa. Sebbene il motore di ricerca predefinito sia Bing, gli sviluppatori possono facilmente personalizzare questa preferenza nel file settings.json.

Microsoft ha inoltre introdotto il supporto per l'acrilico non focalizzato , un'impostazione grafica che può essere applicata a finestre inattive, come parte degli aggiornamenti a Windows Terminal 1.19.

Nel loro sforzo più recente per migliorare l'esperienza dell'utente, gli sviluppatori Microsoft hanno integrato un nuovo componente dell'interfaccia utente denominato UI dei suggerimenti . Questa interessante funzionalità offre diversi suggerimenti agli utenti, coprendo una miriade di argomenti, dalla cronologia dei comandi ai comandi salvati. L'interfaccia utente dei suggerimenti può sfruttare l'azione sendInput come origine, offrendo così agli sviluppatori un'opzione per salvare e riutilizzare i comandi preferiti, eliminando la necessità di digitarli ripetutamente.

In modo divertente, la versione Windows Terminal 1.19 ora supporta l'uso di emoji nei prompt dei comandi .

Oltre a questi importanti aggiornamenti e nuove introduzioni, Microsoft ha incorporato numerosi aggiornamenti più piccoli ma utili per miglioramenti dell'usabilità. Le innovazioni includono la visualizzazione di un indicatore sulla scheda per eventuali applicazioni chiuse o bloccate, un nuovo flag per l'aggiunta di comandi, il supporto per la modalità Cancella colore e altro ancora.

