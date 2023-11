Microsoft เปิดตัว Windows Terminal Preview 1.19 พร้อมฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงและการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 1.18

ในการพัฒนาล่าสุด Microsoft ได้เปิดตัว Windows Terminal Preview เวอร์ชัน 1.19 ที่คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกันก็ดำเนินการอัปเกรดเป็น Terminal เวอร์ชัน 1.18 ไปพร้อมๆ กัน การย้ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการรวมเอายูทิลิตี้และเครื่องมือทั้งหมดที่สัญญาไว้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

คุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่รวมอยู่ใน Windows Terminal 1.19 คือการเปิดตัว Broadcast Input ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันท่วงทีสำหรับนักพัฒนา คุณสมบัติใหม่นี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถส่งเนื้อหาของบานหน้าต่างเทอร์มินัลที่กำหนดในวงกว้างไปยังบานหน้าต่างอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแท็บเดียวกัน

ข้อดีอีกประการหนึ่งของ Terminal ก็คือตัวเลือกที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเน้นโค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งและทำการค้นหาบนเว็บในส่วนเดียวกันได้ นักพัฒนาเพียงแค่ต้องเน้นข้อความที่ต้องการ คลิกขวา จากนั้นเลือกค้นหาเว็บจากเมนูแบบเลื่อนลง แม้ว่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นคือ Bing นักพัฒนาก็สามารถปรับแต่งค่ากำหนดนี้ได้อย่างง่ายดายในไฟล์ settings.json

Microsoft ยังได้แนะนำการสนับสนุนสำหรับ unfocused acrylic ซึ่งเป็นการตั้งค่ากราฟิกที่สามารถนำไปใช้กับหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัพเกรดเป็น Windows Terminal 1.19

ในความพยายามล่าสุดในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ นักพัฒนา Microsoft ได้รวมองค์ประกอบ UI ใหม่ที่เรียกว่า UI คำแนะนำ ฟีเจอร์ที่น่าสนใจนี้เสนอคำแนะนำที่หลากหลายให้กับผู้ใช้ ครอบคลุมหัวข้อมากมาย ตั้งแต่ประวัติคำสั่งไปจนถึงคำสั่งที่บันทึกไว้ UI ข้อเสนอแนะสามารถควบคุมการดำเนินการ sendInput เป็นแหล่งที่มาได้ จึงให้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาในการบันทึกและนำคำสั่งที่ต้องการกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำสั่งซ้ำๆ

ในด้านความบันเทิง ขณะนี้ Windows Terminal 1.19 รองรับการใช้ อิโมจิใน Command Prompts แล้ว

นอกเหนือจากการอัปเกรดหลักและการแนะนำใหม่เหล่านี้แล้ว Microsoft ยังได้รวมการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ แต่มีประโยชน์หลายอย่างเพื่อการปรับปรุงการใช้งาน นวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงตัวบ่งชี้บนแท็บสำหรับแอปพลิเคชันที่ปิดหรือขัดข้อง แฟล็กใหม่สำหรับการต่อท้ายคำสั่ง การรองรับโหมดการลบสี และอื่นๆ

