Microsoft tung ra Windows Terminal Preview 1.19 với các tính năng nâng cao và nâng cấp lên phiên bản 1.18

Trong một diễn biến gần đây, Microsoft đã tiết lộ bản phát hành dự kiến ​​của Windows Terminal Preview phiên bản 1.19, đồng thời thực hiện nâng cấp lên phiên bản Terminal 1.18. Động thái này kết hợp thành công tất cả các tiện ích và công cụ đã hứa hẹn khi ra mắt sản phẩm lần đầu.

Một tính năng chính được tích hợp trong Windows Terminal 1.19 là sự ra mắt của Broadcast input , một công cụ kịp thời dành cho các nhà phát triển. Tính năng mới này cung cấp cho các nhà phát triển khả năng truyền tải rộng rãi nội dung của một khung thiết bị đầu cuối nhất định đến tất cả các khung hiện có khác trong cùng một tab.

Một bổ sung có lợi khác cho Terminal là một tùy chọn cho phép các nhà phát triển đánh dấu một đoạn mã cụ thể và tiến hành tìm kiếm dựa trên web trên đoạn mã đó. Các nhà phát triển chỉ cần đánh dấu văn bản mong muốn, nhấp chuột phải và sau đó chọn Tìm kiếm trên web từ menu thả xuống. Mặc dù công cụ tìm kiếm mặc định là Bing nhưng các nhà phát triển có thể dễ dàng tùy chỉnh tùy chọn này trong tệp settings.json.

Microsoft cũng đã giới thiệu hỗ trợ cho acrylic không tập trung - một cài đặt đồ họa có thể được áp dụng cho các cửa sổ không hoạt động, như một phần của bản nâng cấp lên Windows Terminal 1.19.

Trong nỗ lực gần đây nhất nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, các nhà phát triển của Microsoft đã tích hợp một thành phần giao diện người dùng mới có tên là Giao diện người dùng gợi ý . Tính năng thú vị này đưa ra những gợi ý đa dạng cho người dùng, bao gồm vô số chủ đề, từ lịch sử lệnh cho đến các lệnh đã lưu. Giao diện người dùng Đề xuất có thể khai thác hành động sendInput làm nguồn, do đó cung cấp tùy chọn cho nhà phát triển lưu và sử dụng lại các lệnh ưa thích của họ, loại bỏ nhu cầu phải nhập chúng nhiều lần.

Để giải trí, phiên bản Windows Terminal 1.19 hiện hỗ trợ sử dụng biểu tượng cảm xúc trong Dấu nhắc lệnh .

Bên cạnh những nâng cấp lớn và giới thiệu mới này, Microsoft đã kết hợp một số bản cập nhật nhỏ hơn nhưng tiện dụng để cải thiện khả năng sử dụng. Các cải tiến bao gồm hiển thị chỉ báo trên tab cho mọi ứng dụng đã đóng hoặc bị lỗi, cờ mới để thêm lệnh, hỗ trợ Chế độ xóa màu, v.v.

