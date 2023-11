Microsoft、機能が強化された Windows Terminal Preview 1.19 を公開し、バージョン 1.18 にアップグレード

最近の展開として、Microsoft は Windows Terminal Preview バージョン 1.19 のリリース予定を発表し、同時に Terminal バージョン 1.18 へのアップグレードを実行しました。この動きでは、製品の最初の発売時に約束されていたすべてのユーティリティとツールがうまく組み込まれています。

Windows Terminal 1.19 に組み込まれた重要な機能の 1 つは、開発者にとってタイムリーなツールとして提供されるBroadcast Inputの導入です。この新しい機能により、開発者は、特定の端末ペインのコンテンツを同じタブ内の他のすべての既存ペインに広く送信できるようになります。

ターミナルへのもう 1 つの有益な追加機能は、開発者がコードの特定の部分を強調表示し、そのコードに対して Web ベースの検索を実行できるオプションです。開発者は、目的のテキストを強調表示して右クリックし、ドロップダウン メニューから Web 検索を選択するだけです。デフォルトの検索エンジンは Bing ですが、開発者は settings.json ファイルでこの設定を簡単にカスタマイズできます。

Microsoft は、Windows Terminal 1.19 へのアップグレードの一環として、非アクティブなウィンドウに適用できるグラフィック設定である、フォーカスのないアクリルのサポートも導入しました。

Microsoft 開発者は、ユーザー エクスペリエンスを向上させるための最新の取り組みとして、 「提案 UI」と呼ばれる新しい UI コンポーネントを統合しました。この興味深い機能は、コマンドの履歴から保存されたコマンドに至るまで、無数のトピックをカバーする多様な提案をユーザーに提供します。 Suggestions UI は、sendInput アクションをソースとして利用できるため、開発者が好みのコマンドを保存して再利用できるオプションが提供され、コマンドを繰り返し入力する必要がなくなります。

面白い展開として、Windows Terminal 1.19 バージョンでは、コマンド プロンプトでの絵文字の使用がサポートされるようになりました。

これらの主要なアップグレードと新規導入に加えて、Microsoft は使いやすさを向上させるために、小規模ではあるが便利な更新をいくつか組み込んでいます。革新的な機能には、閉じられたアプリケーションまたはクラッシュしたアプリケーションのタブ上のインジケーターの表示、コマンド追加のための新しいフラグ、カラー消去モードのサポートなどが含まれます。

