Microsoft führt Windows Terminal Preview 1.19 mit erweiterten Funktionen und Upgrades auf Version 1.18 ein

In einer aktuellen Entwicklung hat Microsoft die erwartete Veröffentlichung der Windows Terminal Preview Version 1.19 vorgestellt und gleichzeitig das Upgrade auf Terminal Version 1.18 durchgeführt. Dieser Schritt integriert erfolgreich alle Dienstprogramme und Tools, die bei der ersten Markteinführung des Produkts versprochen wurden.

Eine wichtige Funktion des Windows Terminal 1.19 ist die Einführung von Broadcast Input , einem zeitgemäßen Tool für Entwickler. Diese neuartige Funktion gibt Entwicklern die Möglichkeit, den Inhalt eines bestimmten Terminalbereichs allgemein an alle anderen vorhandenen Bereiche auf derselben Registerkarte zu übertragen.

Eine weitere nützliche Ergänzung des Terminals ist eine Option, die es Entwicklern ermöglicht, einen bestimmten Codeabschnitt hervorzuheben und eine webbasierte Suche danach durchzuführen. Entwickler müssen lediglich den gewünschten Text markieren, mit der rechten Maustaste klicken und sich dann im Dropdown-Menü für die Websuche entscheiden. Während die Standardsuchmaschine Bing ist, können Entwickler diese Einstellung einfach in der Datei „settings.json“ anpassen.

Microsoft hat im Rahmen der Upgrades auf Windows Terminal 1.19 auch die Unterstützung für unfokussiertes Acryl eingeführt – eine Grafikeinstellung, die auf inaktive Fenster angewendet werden kann.

In ihrem jüngsten Versuch, die Benutzererfahrung zu verbessern, haben Microsoft-Entwickler eine neue UI-Komponente namens Suggestions UI integriert. Diese interessante Funktion bietet Benutzern vielfältige Vorschläge zu einer Vielzahl von Themen, vom Befehlsverlauf bis hin zu gespeicherten Befehlen. Die Suggestions-Benutzeroberfläche kann die sendInput-Aktion als Quelle nutzen und bietet Entwicklern so die Möglichkeit, ihre bevorzugten Befehle zu speichern und wiederzuverwenden, ohne sie wiederholt eingeben zu müssen.

In einer unterhaltsamen Wendung unterstützt die Windows Terminal 1.19-Version jetzt die Verwendung von Emojis in den Eingabeaufforderungen .

Neben diesen großen Upgrades und Neueinführungen hat Microsoft mehrere kleinere, aber praktische Updates zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit integriert. Zu den Neuerungen gehören die Anzeige einer Anzeige auf der Registerkarte für alle geschlossenen oder abgestürzten Anwendungen, eine neue Flagge zum Anhängen von Befehlen, Unterstützung für den Modus „Farbe löschen“ und mehr.

