Microsoft выпускает предварительную версию Windows Terminal 1.19 с расширенными функциями и обновление до версии 1.18

В ходе недавней разработки Microsoft представила ожидаемый выпуск Windows Terminal Preview версии 1.19 и одновременно выполнила обновление до версии Terminal 1.18. Этот шаг успешно включает в себя все утилиты и инструменты, обещанные при первом запуске продукта.

Одной из ключевых функций, включенных в Windows Terminal 1.19, является введение широковещательного ввода , который является своевременным инструментом для разработчиков. Эта новая функция дает разработчикам возможность широко передавать содержимое данной панели терминала на все другие существующие панели на той же вкладке.

Еще одним полезным дополнением к Терминалу является опция, которая позволяет разработчикам выделять определенный фрагмент кода и выполнять по нему поиск в Интернете. Разработчикам просто нужно выделить нужный текст, щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать веб-поиск в раскрывающемся меню. Хотя поисковой системой по умолчанию является Bing, разработчики могут легко настроить этот параметр в файле settings.json.

Microsoft также представила поддержку несфокусированного акрила — настройки графики, которую можно применять к неактивным окнам, в рамках обновлений Windows Terminal 1.19.

В своей последней попытке улучшить взаимодействие с пользователем разработчики Microsoft интегрировали новый компонент пользовательского интерфейса, получивший название «Предложения пользовательского интерфейса» . Эта интересная функция предлагает пользователям разнообразные предложения, охватывающие множество тем, от истории команд до сохраненных команд. Пользовательский интерфейс предложений может использовать действие sendInput в качестве источника, предоставляя разработчикам возможность сохранять и повторно использовать предпочитаемые ими команды, устраняя необходимость их повторного ввода.

Забавно то, что версия Windows Terminal 1.19 теперь поддерживает использование смайлов в командных строках .

Помимо этих крупных обновлений и новых нововведений, Microsoft включила несколько небольших, но удобных обновлений для повышения удобства использования. Нововведения включают отображение на вкладке индикатора закрытых или аварийно завершенных приложений, новый флаг для добавления команд, поддержку режима стирания цвета и многое другое.

