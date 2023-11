Microsoft lanza Windows Terminal Preview 1.19 con funciones mejoradas y actualizaciones a la versión 1.18

En un desarrollo reciente, Microsoft ha revelado el lanzamiento anticipado de la versión 1.19 de Windows Terminal Preview, al mismo tiempo que ejecuta la actualización a la versión 1.18 de Terminal. Este movimiento incorpora con éxito todas las utilidades y herramientas prometidas en el lanzamiento inicial del producto.

Una característica clave incorporada en Windows Terminal 1.19 es la introducción de Broadcast Input , que se presenta como una herramienta oportuna para los desarrolladores. Esta novedosa característica brinda a los desarrolladores la capacidad de transmitir ampliamente el contenido de un panel de terminal determinado a todos los demás paneles existentes en la misma pestaña.

Otra adición beneficiosa a la Terminal es una opción que permite a los desarrolladores resaltar un fragmento de código específico y realizar una búsqueda en la web sobre el mismo. Los desarrolladores simplemente necesitan resaltar el texto deseado, hacer clic derecho y luego optar por la Búsqueda web en el menú desplegable. Si bien el motor de búsqueda predeterminado es Bing, los desarrolladores pueden personalizar fácilmente esta preferencia en el archivo settings.json.

Microsoft también ha introducido soporte para acrílico desenfocado , una configuración gráfica que se puede aplicar a ventanas inactivas, como parte de las actualizaciones a Windows Terminal 1.19.

En su esfuerzo más reciente por mejorar la experiencia del usuario, los desarrolladores de Microsoft han integrado un nuevo componente de interfaz de usuario denominado Interfaz de usuario de sugerencias . Esta interesante característica ofrece diversas sugerencias a los usuarios, que cubren una gran variedad de temas, desde el historial de comandos hasta los comandos guardados. La interfaz de usuario de Sugerencias puede aprovechar la acción sendInput como fuente, brindando así una opción para que los desarrolladores guarden y reutilicen sus comandos preferidos, eliminando la necesidad de escribirlos repetidamente.

En un giro entretenido, la versión Windows Terminal 1.19 ahora admite el uso de emojis en los símbolos del sistema .

Además de estas importantes actualizaciones y nuevas introducciones, Microsoft ha incorporado varias actualizaciones más pequeñas pero útiles para mejorar la usabilidad. Las innovaciones incluyen mostrar un indicador en la pestaña para cualquier aplicación cerrada o bloqueada, una nueva bandera para agregar comandos, compatibilidad con el modo Borrar color y más.

Plataformas como AppMaster would enormously benefit from these upgrades as they significantly speed up the development process. AppMaster, a noted no-code platform, can incorporate the Windows Terminal Preview 1.19 updates to streamline app creation for its users.