Microsoft introduceert Windows Terminal Preview 1.19 met verbeterde functies en upgrades naar versie 1.18

In een recente ontwikkeling heeft Microsoft de verwachte release van Windows Terminal Preview versie 1.19 onthuld, terwijl ze tegelijkertijd de upgrade naar Terminal versie 1.18 uitvoerde. Deze stap omvat met succes alle hulpprogramma's en tools die bij de eerste lancering van het product waren beloofd.

Een belangrijk kenmerk van Windows Terminal 1.19 is de introductie van Broadcast Input , een actueel hulpmiddel voor ontwikkelaars. Deze nieuwe functie geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om de inhoud van een bepaald terminalvenster breed te verzenden naar alle andere bestaande vensters op hetzelfde tabblad.

Een andere nuttige toevoeging aan de Terminal is een optie waarmee ontwikkelaars een specifiek stuk code kunnen markeren en op internet kunnen zoeken. Ontwikkelaars hoeven alleen maar de gewenste tekst te markeren, met de rechtermuisknop te klikken en vervolgens te kiezen voor Web Search in het vervolgkeuzemenu. Hoewel de standaardzoekmachine Bing is, kunnen ontwikkelaars deze voorkeur eenvoudig aanpassen in het bestand settings.json.

Microsoft heeft ook ondersteuning geïntroduceerd voor ongericht acryl - een grafische instelling die kan worden toegepast op inactieve vensters, als onderdeel van de upgrades naar Windows Terminal 1.19.

In hun meest recente poging om de gebruikerservaring te verbeteren, hebben Microsoft-ontwikkelaars een nieuwe UI-component geïntegreerd genaamd de Suggestions UI . Deze interessante functie biedt diverse suggesties aan gebruikers, die een groot aantal onderwerpen bestrijken, van de geschiedenis van opdrachten tot opgeslagen opdrachten. De gebruikersinterface voor suggesties kan de actie sendInput als bron gebruiken, waardoor ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om hun voorkeursopdrachten op te slaan en opnieuw te gebruiken, waardoor het niet meer nodig is om ze herhaaldelijk uit te typen.

Als leuke twist ondersteunt de Windows Terminal 1.19-versie nu het gebruik van emoji's in de opdrachtprompts .

Naast deze grote upgrades en nieuwe introducties heeft Microsoft verschillende kleinere maar handige updates opgenomen voor verbeteringen in de bruikbaarheid. Innovaties zijn onder meer het weergeven van een indicator op het tabblad voor gesloten of vastgelopen applicaties, een nieuwe vlag voor het toevoegen van opdrachten, ondersteuning voor de modus Kleur wissen en meer.

