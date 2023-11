মাইক্রোসফ্ট বর্ধিত বৈশিষ্ট্য সহ উইন্ডোজ টার্মিনাল প্রিভিউ 1.19 রোল আউট করে এবং সংস্করণ 1.18 এ আপগ্রেড করে

সাম্প্রতিক উন্নয়নে, মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ টার্মিনাল প্রিভিউ সংস্করণ 1.19-এর প্রত্যাশিত প্রকাশ উন্মোচন করেছে, যখন একই সাথে টার্মিনাল সংস্করণ 1.18-এ আপগ্রেড করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপটি পণ্যটির প্রাথমিক লঞ্চের সময় প্রতিশ্রুত সমস্ত ইউটিলিটি এবং সরঞ্জামগুলিকে সফলভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

উইন্ডোজ টার্মিনাল 1.19-এ অন্তর্ভুক্ত একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্রডকাস্ট ইনপুট প্রবর্তন, যা ডেভেলপারদের জন্য একটি সময়োপযোগী হাতিয়ার হিসেবে আসে। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যটি ডেভেলপারদের একটি প্রদত্ত টার্মিনাল প্যানের বিষয়বস্তু একই ট্যাবে বিদ্যমান অন্যান্য সমস্ত প্যানে ব্যাপকভাবে প্রেরণ করার ক্ষমতা দেয়।

টার্মিনালের আরেকটি উপকারী সংযোজন হল এমন একটি বিকল্প যা ডেভেলপারদের একটি নির্দিষ্ট কোডের অংশকে হাইলাইট করতে এবং এর উপর একটি ওয়েব-ভিত্তিক অনুসন্ধান পরিচালনা করতে দেয়। বিকাশকারীদের কেবল পছন্দসই পাঠ্যটি হাইলাইট করতে হবে, ডান-ক্লিক করতে হবে এবং তারপরে ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে ওয়েব অনুসন্ধান বেছে নিতে হবে। যদিও ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন Bing, বিকাশকারীরা সহজেই settings.json ফাইলে এই পছন্দটি কাস্টমাইজ করতে পারে৷

মাইক্রোসফ্ট আনফোকাসড অ্যাক্রিলিকের জন্য সমর্থনও চালু করেছে -- একটি গ্রাফিক সেটিং যা নিষ্ক্রিয় উইন্ডোতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, উইন্ডোজ টার্মিনাল 1.19-এ আপগ্রেডের অংশ হিসাবে।

ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য তাদের সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টায়, Microsoft ডেভেলপাররা সাজেশনস UI নামে একটি নতুন UI উপাদান সংহত করেছে। এই আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে, যা অগণিত বিষয় কভার করে, কমান্ডের ইতিহাস থেকে সংরক্ষিত কমান্ড পর্যন্ত। সাজেশনস UI সেন্ডইনপুট অ্যাকশনটিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, এইভাবে ডেভেলপারদের তাদের পছন্দের কমান্ড সংরক্ষণ এবং পুনরায় ব্যবহার করার জন্য একটি বিকল্প প্রদান করে, বারবার সেগুলি টাইপ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

একটি বিনোদনমূলক টুইস্টে, উইন্ডোজ টার্মিনাল 1.19 সংস্করণ এখন কমান্ড প্রম্পটে ইমোজির ব্যবহার সমর্থন করে।

এই প্রধান আপগ্রেড এবং নতুন ভূমিকা ছাড়াও, মাইক্রোসফ্ট ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি ছোট কিন্তু সহজ আপডেট অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে যে কোনও বন্ধ বা ক্র্যাশ হওয়া অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ট্যাবে একটি সূচক প্রদর্শন করা, কমান্ড যুক্ত করার জন্য একটি নতুন পতাকা, মুছে ফেলার রঙ মোডের জন্য সমর্থন এবং আরও অনেক কিছু।

