تطرح Microsoft إصدار Windows Terminal Preview 1.19 مع ميزات محسنة وترقيات إلى الإصدار 1.18

في تطور حديث، كشفت Microsoft عن الإصدار المتوقع من Windows Terminal Preview الإصدار 1.19، بينما تقوم في نفس الوقت بتنفيذ الترقية إلى الإصدار Terminal 1.18. تتضمن هذه الخطوة بنجاح جميع الأدوات المساعدة والأدوات الموعودة عند الإطلاق الأولي للمنتج.

إحدى الميزات الرئيسية المضمنة في Windows Terminal 1.19 هي تقديم Broadcast Input ، والتي تأتي كأداة مناسبة للمطورين. تمنح هذه الميزة الجديدة للمطورين القدرة على نقل محتوى جزء طرفي معين على نطاق واسع إلى جميع الأجزاء الأخرى الموجودة في نفس علامة التبويب.

إضافة مفيدة أخرى إلى Terminal هي خيار يسمح للمطورين بتسليط الضوء على جزء معين من التعليمات البرمجية وإجراء بحث على الويب حوله. يحتاج المطورون ببساطة إلى تحديد النص المطلوب، والنقر بزر الماوس الأيمن، ثم اختيار بحث الويب من القائمة المنسدلة. على الرغم من أن محرك البحث الافتراضي هو Bing، إلا أنه يمكن للمطورين تخصيص هذا التفضيل بسهولة في ملف settings.json.

قدمت Microsoft أيضًا دعمًا للأكريليك غير المركز - وهو إعداد رسومي يمكن تطبيقه على النوافذ غير النشطة، كجزء من ترقيات Windows Terminal 1.19.

في أحدث جهودهم لتحسين تجربة المستخدم، قام مطورو Microsoft بدمج مكون جديد لواجهة المستخدم أطلق عليه اسم Suggestions UI . تقدم هذه الميزة المثيرة للاهتمام اقتراحات متنوعة للمستخدمين، تغطي عددًا لا يحصى من المواضيع، بدءًا من تاريخ الأوامر وحتى الأوامر المحفوظة. يمكن لواجهة مستخدم الاقتراحات الاستفادة من إجراء sendInput كمصدر، وبالتالي توفير خيار للمطورين لحفظ أوامرهم المفضلة وإعادة استخدامها، مما يلغي الحاجة إلى كتابتها بشكل متكرر.

وفي تطور ممتع، يدعم إصدار Windows Terminal 1.19 الآن استخدام الرموز التعبيرية في موجهات الأوامر .

إلى جانب هذه الترقيات الرئيسية والمقدمات الجديدة، قامت Microsoft بدمج العديد من التحديثات الأصغر ولكن المفيدة لتحسينات سهولة الاستخدام. تتضمن الابتكارات عرض مؤشر على علامة التبويب لأي تطبيقات مغلقة أو معطلة، وعلامة جديدة لإلحاق الأوامر، ودعم وضع مسح الألوان، والمزيد.

