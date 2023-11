Microsoft는 향상된 기능을 갖춘 Windows Terminal Preview 1.19를 출시하고 버전 1.18로 업그레이드했습니다.

최근 개발에서 Microsoft는 예상되는 Windows Terminal Preview 버전 1.19 릴리스를 공개하는 동시에 터미널 버전 1.18로의 업그레이드를 실행했습니다. 이러한 움직임은 제품의 초기 출시 시 약속된 모든 유틸리티와 도구를 성공적으로 통합했습니다.

Windows 터미널 1.19에 통합된 주요 기능 중 하나는 개발자에게 시기적절한 도구로 제공되는 브로드캐스트 입력의 도입입니다. 이 새로운 기능을 통해 개발자는 특정 터미널 창의 내용을 동일한 탭의 다른 모든 기존 창으로 광범위하게 전송할 수 있습니다.

터미널에 추가된 또 다른 유용한 옵션은 개발자가 특정 코드 부분을 강조 표시하고 이에 대해 웹 기반 검색을 수행할 수 있는 옵션입니다. 개발자는 원하는 텍스트를 강조표시하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 웹 검색을 선택하기만 하면 됩니다. 기본 검색 엔진은 Bing이지만 개발자는 settings.json 파일에서 이 기본 설정을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

Microsoft는 Windows Terminal 1.19 업그레이드의 일부로 비활성 창에 적용할 수 있는 그래픽 설정인 초점이 맞지 않는 아크릴 에 대한 지원도 도입했습니다.

사용자 경험을 향상시키기 위한 최근 노력의 일환으로 Microsoft 개발자는 제안 UI 라는 새로운 UI 구성 요소를 통합했습니다. 이 흥미로운 기능은 명령 기록부터 저장된 명령까지 다양한 주제를 다루는 다양한 제안을 사용자에게 제공합니다. 제안 UI는 sendInput 작업을 소스로 활용하여 개발자가 선호하는 명령을 저장하고 재사용할 수 있는 옵션을 제공하므로 반복적으로 입력할 필요가 없습니다.

흥미롭게도 Windows 터미널 1.19 버전은 이제 명령 프롬프트에서 이모티콘 사용을 지원합니다.

이러한 주요 업그레이드와 새로운 도입 외에도 Microsoft는 유용성 향상을 위해 작지만 편리한 몇 가지 업데이트를 통합했습니다. 혁신에는 닫히거나 충돌한 응용 프로그램에 대한 탭 표시 표시, 명령 추가를 위한 새로운 플래그, 색상 지우기 모드 지원 등이 포함됩니다.

