Microsoft lança Windows Terminal Preview 1.19 com recursos aprimorados e atualizações para a versão 1.18

Em um desenvolvimento recente, a Microsoft revelou o lançamento antecipado do Windows Terminal Preview versão 1.19, enquanto executa simultaneamente a atualização para o Terminal versão 1.18. Esta mudança incorpora com sucesso todos os utilitários e ferramentas prometidos no lançamento inicial do produto.

Um recurso importante incorporado no Windows Terminal 1.19 é a introdução do Broadcast Input , que é uma ferramenta oportuna para desenvolvedores. Esse novo recurso oferece aos desenvolvedores a capacidade de transmitir amplamente o conteúdo de um determinado painel de terminal para todos os outros painéis existentes na mesma guia.

Outra adição benéfica ao Terminal é uma opção que permite aos desenvolvedores destacar um trecho específico de código e realizar uma pesquisa na web sobre o mesmo. Os desenvolvedores simplesmente precisam destacar o texto desejado, clicar com o botão direito e optar pela Pesquisa na Web no menu suspenso. Embora o mecanismo de pesquisa padrão seja o Bing, os desenvolvedores podem personalizar facilmente essa preferência no arquivo settings.json.

A Microsoft também introduziu suporte para acrílico sem foco – uma configuração gráfica que pode ser aplicada a janelas inativas, como parte das atualizações do Windows Terminal 1.19.

Em seu esforço mais recente para aprimorar a experiência do usuário, os desenvolvedores da Microsoft integraram um novo componente de UI denominado UI de Sugestões . Este interessante recurso oferece diversas sugestões aos usuários, abrangendo uma infinidade de tópicos, desde histórico de comandos até comandos salvos. A UI de sugestões pode aproveitar a ação sendInput como fonte, fornecendo assim uma opção para os desenvolvedores salvarem e reutilizarem seus comandos preferidos, eliminando a necessidade de digitá-los repetidamente.

Em uma reviravolta divertida, a versão 1.19 do Windows Terminal agora suporta o uso de emojis nos prompts de comando .

Além dessas atualizações importantes e novas introduções, a Microsoft incorporou várias atualizações menores, mas úteis, para melhorias de usabilidade. As inovações incluem a exibição de um indicador na guia para qualquer aplicativo fechado ou travado, um novo sinalizador para anexar comandos, suporte para o modo Apagar cor e muito mais.

