Microsoft déploie Windows Terminal Preview 1.19 avec des fonctionnalités améliorées et des mises à niveau vers la version 1.18

Lors d'un développement récent, Microsoft a dévoilé la sortie prévue de Windows Terminal Preview version 1.19, tout en exécutant simultanément la mise à niveau vers la version 1.18 du Terminal. Cette décision intègre avec succès tous les utilitaires et outils promis lors du lancement initial du produit.

L'une des fonctionnalités clés intégrées au terminal Windows 1.19 est l'introduction de Broadcast Input , qui constitue un outil opportun pour les développeurs. Cette nouvelle fonctionnalité donne aux développeurs la possibilité de transmettre largement le contenu d'un volet de terminal donné à tous les autres volets existants dans le même onglet.

Un autre ajout avantageux au terminal est une option qui permet aux développeurs de mettre en évidence un morceau de code spécifique et d'effectuer une recherche sur le Web sur celui-ci. Les développeurs doivent simplement mettre en surbrillance le texte souhaité, cliquer avec le bouton droit, puis opter pour la recherche sur le Web dans le menu déroulant. Bien que le moteur de recherche par défaut soit Bing, les développeurs peuvent facilement personnaliser cette préférence dans le fichier settings.json.

Microsoft a également introduit la prise en charge de l'acrylique non focalisé , un paramètre graphique qui peut être appliqué aux fenêtres inactives, dans le cadre des mises à niveau vers le terminal Windows 1.19.

Dans leur effort le plus récent pour améliorer l'expérience utilisateur, les développeurs Microsoft ont intégré un nouveau composant d'interface utilisateur baptisé Suggestions UI . Cette fonctionnalité intéressante offre diverses suggestions aux utilisateurs, couvrant une myriade de sujets, de l'historique des commandes aux commandes enregistrées. L'interface utilisateur Suggestions peut exploiter l'action sendInput en tant que source, offrant ainsi aux développeurs la possibilité de sauvegarder et de réutiliser leurs commandes préférées, éliminant ainsi le besoin de les saisir de manière répétitive.

Dans une tournure amusante, la version Windows Terminal 1.19 prend désormais en charge l'utilisation d' émojis dans les invites de commande .

Outre ces mises à niveau majeures et nouvelles introductions, Microsoft a incorporé plusieurs mises à jour plus petites mais pratiques pour améliorer la convivialité. Les innovations incluent l'affichage d'un indicateur sur l'onglet pour toute application fermée ou en panne, un nouvel indicateur pour l'ajout de commandes, la prise en charge du mode Effacer les couleurs, et plus encore.

