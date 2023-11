微软推出 Windows Terminal Preview 1.19，具有增强功能并升级至版本 1.18

在最近的开发中,Microsoft 发布了预期版本的 Windows Terminal Preview 版本 1.19,同时执行到 Terminal 版本 1.18 的升级。这一举措成功地整合了产品首次发布时承诺的所有实用程序和工具。

Windows Terminal 1.19 中纳入的一项关键功能是引入了Broadcast Input ,这对于开发人员来说是一个及时的工具。这一新颖的功能使开发人员能够将给定终端窗格的内容广泛传输到同一选项卡中的所有其他现有窗格。

终端的另一个有益补充是允许开发人员突出显示特定代码段并对其进行基于网络的搜索的选项。开发人员只需突出显示所需的文本,右键单击,然后从下拉菜单中选择 Web 搜索。虽然默认搜索引擎是 Bing,但开发人员可以在 settings.json 文件中轻松自定义此首选项。

作为 Windows Terminal 1.19 升级的一部分,微软还引入了对不聚焦丙烯酸的支持,这是一种可以应用于非活动窗口的图形设置。

在最近增强用户体验的努力中,Microsoft 开发人员集成了一个名为Suggestions UI的新 UI 组件。这个有趣的功能为用户提供了多样化的建议,涵盖了从命令历史到保存命令的无数主题。 Suggestions UI 可以利用 sendInput 操作作为源,从而为开发人员提供保存和重复使用其首选命令的选项,从而无需重复键入它们。

有趣的是,Windows Terminal 1.19 版本现在支持在命令提示符中使用表情符号。

除了这些重大升级和新推出之外,微软还整合了几个较小但方便的更新来增强可用性。创新包括在选项卡上显示任何已关闭或崩溃的应用程序的指示器、用于命令附加的新标志、对擦除颜色模式的支持等等。

