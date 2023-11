Microsoft Meluncurkan Pratinjau Terminal Windows 1.19 dengan Fitur yang Disempurnakan dan Peningkatan ke versi 1.18

Dalam perkembangan terkini, Microsoft telah meluncurkan rilis yang diantisipasi dari Pratinjau Terminal Windows versi 1.19, sekaligus menjalankan pemutakhiran ke Terminal versi 1.18. Langkah ini berhasil menggabungkan semua utilitas dan alat yang dijanjikan pada peluncuran awal produk.

Salah satu fitur utama yang disertakan dalam Terminal Windows 1.19 adalah pengenalan Broadcast Input , yang hadir sebagai alat tepat waktu bagi pengembang. Fitur baru ini memberi pengembang kemampuan untuk mengirimkan konten panel terminal tertentu secara luas ke semua panel lain yang ada di tab yang sama.

Tambahan bermanfaat lainnya pada Terminal adalah opsi yang memungkinkan pengembang menyorot bagian kode tertentu dan melakukan pencarian berbasis web pada kode tersebut. Pengembang hanya perlu menyorot teks yang diinginkan, klik kanan, lalu memilih Pencarian Web dari menu drop-down. Meskipun mesin pencari defaultnya adalah Bing, pengembang dapat dengan mudah menyesuaikan preferensi ini di file settings.json.

Microsoft juga telah memperkenalkan dukungan untuk akrilik tidak fokus -- pengaturan grafis yang dapat diterapkan pada jendela yang tidak aktif, sebagai bagian dari pemutakhiran ke Terminal Windows 1.19.

Dalam upaya terbaru mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna, pengembang Microsoft telah mengintegrasikan komponen UI baru yang disebut UI Saran . Fitur menarik ini menawarkan beragam saran kepada pengguna, mencakup berbagai topik, mulai dari riwayat perintah hingga perintah yang disimpan. UI Saran dapat memanfaatkan tindakan sendInput sebagai sumber, sehingga memberikan opsi bagi pengembang untuk menyimpan dan menggunakan kembali perintah pilihan mereka, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengetikkannya berulang kali.

Menariknya, versi Windows Terminal 1.19 sekarang mendukung penggunaan emoji di Command Prompt .

Selain peningkatan besar dan pengenalan baru, Microsoft telah memasukkan beberapa pembaruan kecil namun berguna untuk peningkatan kegunaan. Inovasi termasuk menampilkan indikator pada tab untuk aplikasi apa pun yang ditutup atau mogok, tanda baru untuk penambahan perintah, dukungan untuk Mode Hapus Warna, dan banyak lagi.

