Microsoft, kısa bir süre önce Microsoft 365 kullanıcılarını hedefleyen bir akıllı izleme uygulaması olan Listeleri piyasaya sürdü. Bu yeni uygulama başlangıçta Microsoft'un mevcut Yapılacaklar uygulamasına benzer bir yapılacaklar listesi uygulaması gibi görünse de, Listeler aslında temel görev yönetimi özelliklerinin çok ötesine geçiyor. Aslında Lists, Airtable doğrudan bir rakibi gibi görünüyor ve Microsoft'un ürün grubuyla entegrasyonundan ek faydalar sunuyor.

Microsoft'a göre Listeler, kullanıcıların sorunlar, varlıklar, rutinler, kişiler, envanter ve daha fazlası gibi çeşitli yönleri izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Güçlü araç, çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyerek tüm kullanıcıları senkronize tutmak için özelleştirilebilir görünümler, akıllı kurallar ve uyarılar sağlar. Uygulama ayrıca Teams, SharePoint ve diğerleri gibi popüler Microsoft ürünleriyle derin entegrasyona sahiptir. Listeler, bu yaz web'de kullanıma sunulacak ve mobil uygulamaların bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Microsoft, Listelerin ekip bağlantıları, etkinlik seyahat programları, iş seyahati onayları ve katılım kontrol listeleri gibi farklı amaçlar için önceden hazırlanmış çok sayıda şablonla geleceğini açıkladı. Bu şablonlar, Microsoft'un Listeleri çok çeşitli kullanım durumlarını barındırarak oldukça esnek tutma amacını göstermektedir. Bu anlamda Lists, kullanıcılara Trello ve mobil uygulaması gibi benzer hizmetleri hatırlatıyor.

Listeler, tüm bu farklı kullanım durumlarını karşılamak için listeleri görselleştirmenin birden çok yolunu birleştirir. Izgara, takvim ve galeri olmak üzere üç görüntüleme seçeneği şu anda kullanılabilir. Varsayılan görünüm olan ızgara, Airtable'ın arayüzüne benzerken, takvim görünümü kendi kendini açıklayıcıdır ve galeri görünümü görsel odaklı içerik için mükemmeldir. Listelerin esnekliğe odaklanmasını yansıtarak, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun özel görünümler de oluşturulabilir.

Bununla birlikte, Airtable farklı olarak Listeler, bir Kanban görünümüne veya özel formlar aracılığıyla veri girme özelliğine sahip görünmüyor. Kuralların oluşturulması, Listelerin bir diğer önemli yönüdür. Kullanıcılar, bildirim göndermek veya listenin diğer bölümlerindeki değerleri programlı olarak güncellemek için kişileri, durumu ve değer değişikliklerini seçebilir. Kurallar, daha etkili ekip iletişimi ve koordinasyonu için hatırlatıcılar ayarlamak için de kullanılabilir.

Microsoft ailesinin bir parçası olan Lists, şirketin iletişim platformundaki diğer uygulamaların yanı sıra doğal olarak Teams ile entegredir. Bu sorunsuz tümleştirme, Microsoft 365 kullanıcıları için değerini ve kullanılabilirliğini daha da genişletir.