Microsoft baru-baru ini meluncurkan Daftar, aplikasi pelacakan cerdas, yang menargetkan pengguna Microsoft 365. Meskipun aplikasi baru ini awalnya mungkin terdengar seperti aplikasi daftar tugas yang mirip dengan aplikasi To-Do Microsoft yang sudah ada, Daftar sebenarnya jauh melampaui kemampuan manajemen tugas dasar. Nyatanya, Lists tampaknya menjadi pesaing langsung Airtable, menawarkan manfaat tambahan dari integrasinya dengan rangkaian produk Microsoft.

Menurut Microsoft, Daftar dirancang untuk membantu pengguna melacak berbagai aspek seperti masalah, aset, rutinitas, kontak, inventaris, dan lainnya. Alat canggih ini menyediakan tampilan yang dapat disesuaikan, aturan cerdas, dan peringatan agar semua pengguna tetap sinkron, mendukung berbagai macam kasus penggunaan. Aplikasi ini juga menghadirkan integrasi mendalam dengan produk Microsoft populer seperti Teams, SharePoint, dan lainnya. Daftar diatur untuk diluncurkan musim panas ini di web, dengan aplikasi seluler direncanakan untuk dirilis akhir tahun ini.

Microsoft telah mengungkapkan bahwa Lists akan hadir dengan banyak template siap pakai untuk berbagai tujuan seperti kontak tim, jadwal acara, persetujuan perjalanan bisnis, dan daftar periksa orientasi. Templat ini mendemonstrasikan tujuan Microsoft untuk membuat Daftar tetap sangat fleksibel, mengakomodasi berbagai kasus penggunaan. Dalam hal ini, Lists mengingatkan pengguna akan layanan serupa seperti Trello dan aplikasi selulernya.

Untuk memenuhi semua kasus penggunaan yang berbeda ini, Lists menggabungkan berbagai cara untuk memvisualisasikan daftar. Tiga opsi tampilan, yaitu kisi, kalender, dan galeri, saat ini tersedia. Tampilan default, kisi, menyerupai antarmuka Airtable, sedangkan tampilan kalender cukup jelas, dan tampilan galeri sempurna untuk konten berorientasi visual. Mencerminkan fokus Daftar pada fleksibilitas, tampilan khusus juga dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Namun, tidak seperti Airtable, Daftar tampaknya tidak menampilkan tampilan Kanban atau kemampuan untuk memasukkan data melalui formulir khusus. Pembuatan aturan adalah aspek penting lain dari Daftar. Pengguna dapat memilih perubahan orang, status, dan nilai untuk mengirim pemberitahuan atau memperbarui nilai secara terprogram di bagian lain daftar. Aturan juga dapat digunakan untuk mengatur pengingat untuk komunikasi dan koordinasi tim yang lebih efektif.

Menjadi bagian dari keluarga Microsoft, Lists secara alami terintegrasi dengan Teams, bersama dengan aplikasi lain dalam platform komunikasi perusahaan. Integrasi tanpa batas ini semakin memperluas nilai dan kegunaannya bagi pengguna Microsoft 365. Dengan semakin populernya no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.