Firma Microsoft niedawno uruchomiła Listy, inteligentną aplikację śledzącą, skierowaną do użytkowników platformy Microsoft 365. Chociaż ta nowa aplikacja może początkowo brzmieć jak aplikacja z listą rzeczy do zrobienia, podobna do istniejącej aplikacji firmy Microsoft do zrobienia, Listy w rzeczywistości wykraczają daleko poza podstawowe możliwości zarządzania zadaniami. W rzeczywistości Lists wydaje się być bezpośrednim konkurentem Airtable, oferując dodatkowe korzyści z integracji z pakietem produktów Microsoftu.

Według Microsoft Listy zostały zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom śledzić różne aspekty, takie jak problemy, zasoby, procedury, kontakty, zapasy i inne. To potężne narzędzie zapewnia konfigurowalne widoki, inteligentne reguły i alerty, aby wszyscy użytkownicy byli zsynchronizowani, obsługując różnorodne przypadki użycia. Aplikacja oferuje również głęboką integrację z popularnymi produktami firmy Microsoft, takimi jak Teams, SharePoint i inne. Listy mają zostać uruchomione tego lata w Internecie, a aplikacje mobilne mają zostać wydane jeszcze w tym roku.

Microsoft ujawnił, że Listy będą zawierały wiele gotowych szablonów do różnych celów, takich jak kontakty zespołowe, trasy wydarzeń, zezwolenia na podróże służbowe i listy kontrolne wdrażania. Te szablony demonstrują cel firmy Microsoft polegający na zachowaniu dużej elastyczności List, uwzględniającej szeroki zakres przypadków użycia. W tym sensie Listy przypominają użytkownikom podobne usługi, takie jak Trello i jego aplikacja mobilna.

Aby zaspokoić wszystkie te różne przypadki użycia, Listy zawierają wiele sposobów wizualizacji list. Obecnie dostępne są trzy opcje wyświetlania, a mianowicie siatka, kalendarz i galeria. Domyślny widok, siatka, przypomina interfejs Airtable, podczas gdy widok kalendarza jest oczywisty, a widok galerii jest idealny do treści zorientowanych wizualnie. Odzwierciedlając koncentrację list na elastyczności, można również tworzyć niestandardowe widoki, aby dostosować je do potrzeb użytkowników.

Jednak w przeciwieństwie do Airtable Lists nie wydaje się zawierać widoku Kanban ani możliwości wprowadzania danych za pomocą niestandardowych formularzy. Tworzenie reguł to kolejny ważny aspekt list. Użytkownicy mogą wybierać osoby, statusy i zmiany wartości, aby wysyłać powiadomienia lub programowo aktualizować wartości w innych częściach listy. Reguł można również używać do ustawiania przypomnień w celu skuteczniejszej komunikacji i koordynacji w zespole.

Będąc częścią rodziny Microsoft, Lists jest naturalnie zintegrowany z Teams, wraz z innymi aplikacjami w ramach firmowej platformy komunikacyjnej. Ta bezproblemowa integracja jeszcze bardziej zwiększa jego wartość i użyteczność dla użytkowników platformy Microsoft 365. Wraz z rosnącą popularnością no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.