Microsoft เพิ่งเปิดตัว Lists ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการติดตามอัจฉริยะที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ Microsoft 365 แม้ว่าในตอนแรกแอปใหม่นี้อาจฟังดูเหมือนแอปรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งคล้ายกับแอปสิ่งที่ต้องทำของ Microsoft ที่มีอยู่เดิม แต่จริงๆ แล้ว Lists ไปไกลเกินกว่าความสามารถในการจัดการงานพื้นฐาน ในความเป็นจริง Lists ดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Airtable ซึ่งให้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการรวมเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

Microsoft กล่าวว่า Lists ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามแง่มุมต่างๆ เช่น ปัญหา สินทรัพย์ กิจวัตร ผู้ติดต่อ สินค้าคงคลัง และอื่นๆ เครื่องมืออันทรงพลังให้มุมมองที่ปรับแต่งได้ กฎอัจฉริยะ และการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดซิงค์กัน รองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แอปนี้ยังมีการรวมเชิงลึกกับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของ Microsoft เช่น Teams, SharePoint และอื่นๆ Lists มีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนนี้ทางเว็บ โดยมีแผนที่จะเปิดตัวแอพมือถือในปลายปีนี้

Microsoft ได้เปิดเผยว่า Lists จะมาพร้อมกับเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากมายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ติดต่อทีม กำหนดการเดินทางของงาน การอนุมัติการเดินทางเพื่อธุรกิจ และรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของ Microsoft ในการทำให้ Lists มีความยืดหยุ่นสูง รองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ในแง่นี้ Lists จะเตือนผู้ใช้ถึงบริการที่คล้ายคลึงกัน เช่น Trello และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพื่อตอบสนองกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันเหล่านี้ Lists ได้รวมเอาวิธีการแสดงภาพรายการไว้หลายวิธี ขณะนี้มีตัวเลือกการดูสามตัวเลือก ได้แก่ ตาราง ปฏิทิน และแกลเลอรี มุมมองเริ่มต้น ตาราง คล้ายกับอินเทอร์เฟซของ Airtable ในขณะที่มุมมองปฏิทินอธิบายได้ในตัว และมุมมองแกลเลอรีเหมาะสำหรับเนื้อหาที่เน้นภาพ รายการสะท้อนกลับเน้นที่ความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือน Airtable รายการดูเหมือนจะไม่มีมุมมอง Kanban หรือความสามารถในการป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเอง การสร้างกฎเป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงบุคคล สถานะ และค่าเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตค่าในส่วนอื่นๆ ของรายการโดยทางโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กฎเพื่อตั้งค่าการเตือนสำหรับการสื่อสารและการประสานงานในทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Microsoft Lists จึงรวมเข้ากับ Teams ควบคู่ไปกับแอปอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มการสื่อสารของบริษัท การรวมที่ราบรื่นนี้ขยายคุณค่าและความสามารถในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.