أطلقت Microsoft مؤخرًا Lists ، وهو تطبيق تتبع ذكي ، يستهدف مستخدمي Microsoft 365. على الرغم من أن هذا التطبيق الجديد قد يبدو في البداية وكأنه تطبيق قائمة مهام مشابه لتطبيق To-Do الحالي من Microsoft ، إلا أن القوائم تتجاوز إمكانات إدارة المهام الأساسية. في الواقع ، يبدو أن Lists منافس مباشر لـ Airtable ، حيث تقدم مزايا إضافية من تكاملها مع مجموعة منتجات Microsoft.

وفقًا لـ Microsoft ، تم تصميم Lists لمساعدة المستخدمين على تتبع جوانب مختلفة مثل المشكلات والأصول والإجراءات الروتينية وجهات الاتصال والمخزون والمزيد. توفر الأداة القوية طرق عرض قابلة للتخصيص وقواعد ذكية وتنبيهات للحفاظ على مزامنة جميع المستخدمين ، ودعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. يتميز التطبيق أيضًا بتكامل عميق مع منتجات Microsoft الشهيرة مثل Teams و SharePoint وغيرها. من المقرر إطلاق القوائم هذا الصيف على الويب ، مع التخطيط لإصدار تطبيقات الأجهزة المحمولة في وقت لاحق من هذا العام.

كشفت Microsoft أن القوائم ستأتي بالعديد من القوالب المعدة مسبقًا لأغراض مختلفة مثل جهات اتصال الفريق ، ومسارات الأحداث ، والموافقات على سفر الأعمال ، وقوائم التحقق على متن الطائرة. توضح هذه القوالب هدف Microsoft المتمثل في الحفاظ على مرونة عالية للقوائم ، بحيث تستوعب نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام. بهذا المعنى ، تذكر القوائم المستخدمين بخدمات مماثلة مثل Trello وتطبيقها على الأجهزة المحمولة.

من أجل تلبية جميع حالات الاستخدام المختلفة هذه ، تتضمن القوائم طرقًا متعددة لتصور القوائم. تتوفر حاليًا ثلاثة خيارات للعرض ، وهي الشبكة والتقويم والمعرض. يشبه العرض الافتراضي ، الشبكة ، واجهة Airtable ، بينما يكون عرض التقويم واضحًا بذاته ، كما أن عرض المعرض مثالي للمحتوى المرئي. تعكس القوائم العاكسة التركيز على المرونة ، ويمكن أيضًا إنشاء طرق عرض مخصصة لتناسب احتياجات المستخدم.

ومع ذلك ، على عكس Airtable ، لا يبدو أن القوائم تعرض طريقة عرض Kanban أو القدرة على إدخال البيانات من خلال النماذج المخصصة. يعد إنشاء القواعد جانبًا مهمًا آخر من جوانب القوائم. يمكن للمستخدمين اختيار الأشخاص والحالة وتغييرات القيمة لإرسال إعلامات أو تحديث القيم برمجيًا في أجزاء أخرى من القائمة. يمكن أيضًا استخدام القواعد لتعيين تذكيرات لمزيد من التواصل والتنسيق الجماعي الفعال.

نظرًا لكونها جزءًا من عائلة Microsoft ، يتم دمج Lists بشكل طبيعي مع Teams ، جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى داخل نظام اتصالات الشركة. يعمل هذا التكامل السلس على توسيع قيمته وإمكانية استخدامه لمستخدمي Microsoft 365. مع تزايد شعبية no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.