Microsoft는 최근 Microsoft 365 사용자를 대상으로 하는 스마트 추적 애플리케이션인 Lists를 출시했습니다. 이 새로운 앱은 처음에는 Microsoft의 기존 To-Do 앱과 유사한 To-Do 목록 앱처럼 들릴 수 있지만 Lists는 실제로 기본 작업 관리 기능을 훨씬 뛰어넘습니다. 실제로 Lists는 Airtable 의 직접적인 경쟁자로 보이며 Microsoft 제품군과의 통합으로 인한 추가 이점을 제공합니다.

Microsoft에 따르면 Lists는 사용자가 문제, 자산, 루틴, 연락처, 인벤토리 등과 같은 다양한 측면을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 이 강력한 도구는 사용자 정의 가능한 보기, 스마트 규칙 및 경고를 제공하여 모든 사용자를 동기화하여 다양한 사용 사례를 지원합니다. 또한 이 앱은 Teams, SharePoint 등과 같은 인기 있는 Microsoft 제품과 긴밀하게 통합됩니다. Lists는 올 여름 웹에서 출시될 예정이며 모바일 앱은 올해 후반에 출시될 예정입니다.

Microsoft는 Lists가 팀 연락처, 이벤트 일정, 비즈니스 여행 승인 및 온보딩 체크리스트와 같은 다양한 목적을 위해 미리 만들어진 수많은 템플릿과 함께 제공될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 템플릿은 목록을 매우 유연하게 유지하여 광범위한 사용 사례를 수용하려는 Microsoft의 목표를 보여줍니다. 이러한 의미에서 목록은 사용자에게 Trello 및 모바일 앱과 같은 유사한 서비스를 상기시킵니다.

이러한 다양한 사용 사례를 모두 충족하기 위해 목록은 목록을 시각화하는 여러 방법을 통합합니다. 현재 그리드, 캘린더 및 갤러리의 세 가지 보기 옵션을 사용할 수 있습니다. 기본 보기인 그리드는 Airtable의 인터페이스와 비슷하지만 달력 보기는 설명이 필요 없으며 갤러리 보기는 시각적인 콘텐츠에 적합합니다. 유연성에 대한 목록의 초점을 반영하여 사용자 요구에 맞게 사용자 지정 보기를 만들 수도 있습니다.

그러나 Airtable 과 달리 목록에는 Kanban 보기나 사용자 지정 양식을 통해 데이터를 입력하는 기능이 없는 것 같습니다. 규칙 생성은 목록의 또 다른 중요한 측면입니다. 사용자는 사람, 상태 및 값 변경을 선택하여 알림을 보내거나 목록의 다른 부분에서 프로그래밍 방식으로 값을 업데이트할 수 있습니다. 규칙을 사용하여 보다 효과적인 팀 커뮤니케이션 및 조정을 위한 미리 알림을 설정할 수도 있습니다.

Microsoft 제품군의 일부인 Lists는 회사 커뮤니케이션 플랫폼 내의 다른 앱과 함께 Teams와 자연스럽게 통합됩니다. 이 원활한 통합은 Microsoft 365 사용자를 위한 가치와 유용성을 더욱 확장합니다. no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.