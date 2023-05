Microsoft gần đây đã ra mắt Lists, một ứng dụng theo dõi thông minh, nhắm mục tiêu người dùng Microsoft 365. Mặc dù ứng dụng mới này ban đầu có vẻ giống như một ứng dụng danh sách việc cần làm tương tự như ứng dụng Việc cần làm hiện có của Microsoft, nhưng Danh sách thực sự vượt xa các khả năng quản lý tác vụ cơ bản. Trên thực tế, Lists dường như là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Airtable, mang đến những lợi ích bổ sung từ việc tích hợp nó với bộ sản phẩm của Microsoft.

Theo Microsoft, Danh sách được thiết kế để giúp người dùng theo dõi các khía cạnh khác nhau như sự cố, nội dung, thói quen, danh bạ, khoảng không quảng cáo, v.v. Công cụ mạnh mẽ này cung cấp chế độ xem có thể tùy chỉnh, quy tắc thông minh và cảnh báo để đồng bộ hóa tất cả người dùng, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Ứng dụng này cũng có tính năng tích hợp sâu với các sản phẩm phổ biến của Microsoft như Teams, SharePoint và các sản phẩm khác. Danh sách sẽ được tung ra vào mùa hè này trên web, với các ứng dụng dành cho thiết bị di động được lên kế hoạch phát hành vào cuối năm nay.

Microsoft đã tiết lộ rằng Danh sách sẽ đi kèm với nhiều mẫu được tạo sẵn cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như liên hệ nhóm, hành trình sự kiện, phê duyệt chuyến công tác và danh sách kiểm tra giới thiệu. Các mẫu này thể hiện mục tiêu của Microsoft là giữ cho Danh sách có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng. Theo nghĩa này, Danh sách nhắc nhở người dùng về các dịch vụ tương tự như Trello và ứng dụng dành cho thiết bị di động của nó.

Để phục vụ cho tất cả các trường hợp sử dụng khác nhau này, Danh sách kết hợp nhiều cách hiển thị danh sách. Hiện có ba tùy chọn xem, cụ thể là lưới, lịch và thư viện. Chế độ xem mặc định, dạng lưới, giống với giao diện của Airtable, trong khi chế độ xem lịch dễ hiểu và chế độ xem thư viện hoàn hảo cho nội dung hướng trực quan. Danh sách phản ánh tập trung vào tính linh hoạt, các chế độ xem tùy chỉnh cũng có thể được tạo để phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, không giống như Airtable, Danh sách dường như không có chế độ xem Kanban hoặc khả năng nhập dữ liệu thông qua biểu mẫu tùy chỉnh. Việc tạo ra các quy tắc là một khía cạnh quan trọng khác của Danh sách. Người dùng có thể chọn người, trạng thái và thay đổi giá trị để gửi thông báo hoặc cập nhật giá trị theo chương trình trong các phần khác của danh sách. Các quy tắc cũng có thể được sử dụng để đặt lời nhắc nhằm phối hợp và giao tiếp nhóm hiệu quả hơn.

Là một phần của gia đình Microsoft, Lists được tích hợp một cách tự nhiên với Teams, bên cạnh các ứng dụng khác trong nền tảng giao tiếp của công ty. Sự tích hợp liền mạch này tiếp tục mở rộng giá trị và khả năng sử dụng cho người dùng Microsoft 365. Với sự phổ biến ngày càng tăng của no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.