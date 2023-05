Microsoft ha recentemente lanciato Lists, un'applicazione di tracciamento intelligente, destinata agli utenti di Microsoft 365. Sebbene questa nuova app possa inizialmente sembrare un'app per elenchi di cose da fare simile all'app To-Do esistente di Microsoft, Lists in realtà va ben oltre le funzionalità di gestione delle attività di base. In effetti, Lists sembra essere un diretto concorrente di Airtable, offrendo ulteriori vantaggi dalla sua integrazione con la suite di prodotti Microsoft.

Secondo Microsoft, Lists è progettato per aiutare gli utenti a tenere traccia di vari aspetti come problemi, risorse, routine, contatti, inventario e altro. Il potente strumento fornisce visualizzazioni personalizzabili, regole intelligenti e avvisi per mantenere sincronizzati tutti gli utenti, supportando un'ampia varietà di casi d'uso. L'app offre anche una profonda integrazione con i prodotti Microsoft più diffusi come Teams, SharePoint e altri. Lists dovrebbe essere lanciato quest'estate sul web, con le app mobili previste per il rilascio entro la fine dell'anno.

Microsoft ha rivelato che gli elenchi verranno forniti con numerosi modelli predefiniti per scopi diversi come contatti del team, itinerari di eventi, approvazioni di viaggi di lavoro e liste di controllo per l'onboarding. Questi modelli dimostrano l'obiettivo di Microsoft di mantenere gli elenchi altamente flessibili, adattandosi a un'ampia gamma di casi d'uso. In questo senso, Lists ricorda agli utenti servizi simili come Trello e la sua app mobile.

Per soddisfare tutti questi diversi casi d'uso, Lists incorpora diversi modi di visualizzare gli elenchi. Attualmente sono disponibili tre opzioni di visualizzazione, vale a dire griglia, calendario e galleria. La vista predefinita, la griglia, ricorda l'interfaccia di Airtable, mentre la vista del calendario si spiega da sé e la vista della galleria è perfetta per i contenuti orientati alla vista. Riflettendo l'attenzione di Lists sulla flessibilità, è anche possibile creare visualizzazioni personalizzate per soddisfare le esigenze degli utenti.

Tuttavia, a differenza di Airtable, Lists non sembra presentare una vista Kanban o la capacità di inserire dati tramite moduli personalizzati. La creazione di regole è un altro aspetto significativo delle liste. Gli utenti possono scegliere le persone, lo stato e le modifiche ai valori per inviare notifiche o aggiornare a livello di codice i valori in altre parti dell'elenco. Le regole possono anche essere utilizzate per impostare promemoria per una comunicazione e un coordinamento più efficaci del team.

Facendo parte della famiglia Microsoft, Lists è naturalmente integrato con Teams, insieme ad altre app all'interno della piattaforma di comunicazione dell'azienda. Questa perfetta integrazione ne estende ulteriormente il valore e l'usabilità per gli utenti di Microsoft 365. Con la crescente popolarità delle no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.