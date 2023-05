Microsoft ने हाल ही में Microsoft 365 उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हुए एक स्मार्ट ट्रैकिंग एप्लिकेशन लिस्ट लॉन्च की है। हालांकि यह नया ऐप शुरू में Microsoft के मौजूदा टू-डू ऐप के समान टू-डू लिस्ट ऐप की तरह लग सकता है, लेकिन लिस्ट वास्तव में बुनियादी कार्य प्रबंधन क्षमताओं से कहीं आगे जाती है। वास्तव में, सूचियाँ Airtable की प्रत्यक्ष प्रतियोगी प्रतीत होती हैं, जो Microsoft के उत्पादों के सूट के साथ इसके एकीकरण से अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं।

Microsoft के अनुसार, सूचियाँ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न पहलुओं जैसे मुद्दों, संपत्ति, दिनचर्या, संपर्क, सूची, और बहुत कुछ को ट्रैक करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। शक्तिशाली टूल उपयोग के मामलों की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करते हुए, सभी उपयोगकर्ताओं को सिंक में रखने के लिए अनुकूलन योग्य दृश्य, स्मार्ट नियम और अलर्ट प्रदान करता है। ऐप में लोकप्रिय Microsoft उत्पादों जैसे टीम्स, SharePoint और अन्य के साथ गहरा एकीकरण भी है। वेब पर इस गर्मी में सूचियां लॉन्च करने की तैयारी है, इस साल के अंत में मोबाइल ऐप जारी करने की योजना है।

Microsoft ने खुलासा किया है कि सूचियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स के साथ आएंगी जैसे कि टीम संपर्क, ईवेंट यात्रा कार्यक्रम, व्यावसायिक यात्रा अनुमोदन और ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट। ये टेम्प्लेट उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करते हुए सूचियों को अत्यधिक लचीला रखने के लिए Microsoft के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं। इस अर्थ में, सूचियाँ उपयोगकर्ताओं को ट्रेलो और उसके मोबाइल ऐप जैसी समान सेवाओं की याद दिलाती हैं।

इन सभी अलग-अलग उपयोग मामलों को पूरा करने के लिए, सूचियों में सूचियों को देखने के कई तरीके शामिल हैं। ग्रिड, कैलेंडर और गैलरी देखने के तीन विकल्प वर्तमान में उपलब्ध हैं। डिफ़ॉल्ट दृश्य, ग्रिड, एयरटेबल के इंटरफ़ेस जैसा दिखता है, जबकि कैलेंडर दृश्य स्व-व्याख्यात्मक है, और गैलरी दृश्य दृष्टि-उन्मुख सामग्री के लिए एकदम सही है। लचीलेपन पर सूचियों के ध्यान को दर्शाते हुए, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम दृश्य भी बनाए जा सकते हैं।

हालांकि, Airtable के विपरीत, सूची में कानबन दृश्य या कस्टम फॉर्म के माध्यम से डेटा इनपुट करने की क्षमता नहीं लगती है। नियमों का निर्माण सूचियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। उपयोगकर्ता सूचना भेजने के लिए लोगों, स्थिति और मूल्य परिवर्तनों को चुन सकते हैं या सूची के अन्य भागों में प्रोग्रामेटिक रूप से मूल्यों को अपडेट कर सकते हैं। अधिक प्रभावी टीम संचार और समन्वय के लिए अनुस्मारक सेट करने के लिए नियमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

Microsoft परिवार का हिस्सा होने के नाते, सूचियाँ कंपनी के संचार प्लेटफ़ॉर्म के भीतर अन्य ऐप्स के साथ-साथ टीम्स के साथ स्वाभाविक रूप से एकीकृत हैं। यह सहज एकीकरण आगे Microsoft 365 उपयोगकर्ताओं के लिए इसके मूल्य और उपयोगिता को बढ़ाता है। no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.