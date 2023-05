Microsoft lanzó recientemente Lists, una aplicación de seguimiento inteligente, dirigida a los usuarios de Microsoft 365. Si bien esta nueva aplicación puede sonar inicialmente como una aplicación de lista de tareas similar a la aplicación To-Do existente de Microsoft, Lists en realidad va mucho más allá de las capacidades básicas de administración de tareas. De hecho, Lists parece ser un competidor directo de Airtable, ofreciendo beneficios adicionales de su integración con el conjunto de productos de Microsoft.

Según Microsoft, Lists está diseñado para ayudar a los usuarios a rastrear varios aspectos, como problemas, activos, rutinas, contactos, inventario y más. La poderosa herramienta proporciona vistas personalizables, reglas inteligentes y alertas para mantener a todos los usuarios sincronizados, admitiendo una amplia variedad de casos de uso. La aplicación también presenta una integración profunda con productos populares de Microsoft como Teams, SharePoint y otros. Lists se lanzará este verano en la web, y las aplicaciones móviles se lanzarán a finales de este año.

Microsoft ha revelado que Lists vendrá con numerosas plantillas prefabricadas para diferentes propósitos, como contactos de equipo, itinerarios de eventos, aprobaciones de viajes de negocios y listas de verificación de incorporación. Estas plantillas demuestran el objetivo de Microsoft de mantener las Listas altamente flexibles, que se adaptan a una amplia gama de casos de uso. En este sentido, Lists recuerda a los usuarios servicios similares como Trello y su aplicación móvil.

Para atender todos estos casos de uso diferentes, Lists incorpora múltiples formas de visualizar listas. Actualmente están disponibles tres opciones de visualización, a saber, cuadrícula, calendario y galería. La vista predeterminada, la cuadrícula, se asemeja a la interfaz de Airtable, mientras que la vista de calendario se explica por sí misma y la vista de galería es perfecta para contenido visual. Como reflejo del enfoque de Lists en la flexibilidad, también se pueden crear vistas personalizadas para satisfacer las necesidades del usuario.

Sin embargo, a diferencia Airtable, Lists no parece presentar una vista Kanban o la capacidad de ingresar datos a través de formularios personalizados. La creación de reglas es otro aspecto significativo de las Listas. Los usuarios pueden elegir cambios de personas, estados y valores para enviar notificaciones o actualizar valores mediante programación en otras partes de la lista. Las reglas también se pueden usar para establecer recordatorios para una comunicación y coordinación más efectiva del equipo.

Al ser parte de la familia Microsoft, Lists se integra naturalmente con Teams, junto con otras aplicaciones dentro de la plataforma de comunicación de la empresa. Esta perfecta integración amplía aún más su valor y facilidad de uso para los usuarios de Microsoft 365. Con la creciente popularidad de no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.