微软近期推出了智能追踪应用Lists,面向Microsoft 365用户。虽然这个新应用程序最初听起来像是一个与微软现有的待办事项应用程序类似的待办事项列表应用程序,但列表实际上远远超出了基本的任务管理功能。事实上,Lists 似乎是Airtable的直接竞争对手,它通过与 Microsoft 产品套件的集成提供了额外的好处。

据微软称,Lists 旨在帮助用户跟踪各个方面,例如问题、资产、例程、联系人、库存等。这个强大的工具提供可自定义的视图、智能规则和警报,以使所有用户保持同步,支持各种用例。该应用程序还与 Teams、SharePoint 等流行的 Microsoft 产品深度集成。 Lists 将于今年夏天在网络上推出,移动应用程序计划于今年晚些时候发布。

微软透露,Lists 将附带大量用于不同目的的预制模板,例如团队联系人、活动行程、商务旅行批准和入职清单。这些模板展示了 Microsoft 的目标是保持列表高度灵活,以适应广泛的用例。从这个意义上说,Lists 让用户想起了类似 Trello 及其移动应用程序的服务。

为了迎合所有这些不同的用例,Lists 结合了多种可视化列表的方式。当前提供三种查看选项,即网格、日历和画廊。默认视图网格类似于 Airtable 的界面,而日历视图是不言自明的,画廊视图非常适合视觉导向的内容。反映列表对灵活性的关注,也可以创建自定义视图以满足用户需求。

然而,与Airtable不同,Lists 似乎没有看板视图或通过自定义表单输入数据的功能。规则的创建是列表的另一个重要方面。用户可以选择人员、状态和值更改以发送通知或以编程方式更新列表其他部分中的值。规则也可以用来设置提醒,更有效的团队沟通和协调。

作为 Microsoft 家族的一部分,Lists 与 Teams 以及公司通信平台中的其他应用程序自然集成。这种无缝集成进一步扩展了它对 Microsoft 365 用户的价值和可用性。随着no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.