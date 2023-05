মাইক্রোসফ্ট সম্প্রতি Microsoft 365 ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে একটি স্মার্ট ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন তালিকা চালু করেছে। যদিও এই নতুন অ্যাপটি প্রাথমিকভাবে মাইক্রোসফ্টের বিদ্যমান টু-ডু অ্যাপের মতো একটি করণীয় তালিকা অ্যাপের মতো শোনাতে পারে, তালিকাগুলি আসলে মৌলিক টাস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তালিকাগুলিকে Airtable এর সরাসরি প্রতিযোগী বলে মনে হচ্ছে, যা মাইক্রোসফ্টের পণ্যগুলির স্যুটের সাথে এটির একীকরণ থেকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে৷

মাইক্রোসফ্টের মতে, তালিকাগুলি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন দিক যেমন সমস্যা, সম্পদ, রুটিন, পরিচিতি, তালিকা এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শক্তিশালী টুলটি কাস্টমাইজ করা যায় এমন দৃশ্য, স্মার্ট নিয়ম এবং সতর্কতা প্রদান করে যাতে সমস্ত ব্যবহারকারীকে সিঙ্কে রাখা যায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমর্থন করে। অ্যাপটিতে টিম, শেয়ারপয়েন্ট এবং অন্যান্যের মতো জনপ্রিয় মাইক্রোসফ্ট পণ্যগুলির সাথে গভীর একীকরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তালিকাগুলি এই গ্রীষ্মে ওয়েবে চালু করার জন্য সেট করা হয়েছে, মোবাইল অ্যাপগুলি এই বছরের শেষের দিকে প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে৷

মাইক্রোসফ্ট প্রকাশ করেছে যে তালিকাগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন টিম পরিচিতি, ইভেন্টের ভ্রমণপথ, ব্যবসায়িক ভ্রমণের অনুমোদন এবং অনবোর্ডিং চেকলিস্টের জন্য অসংখ্য পূর্ব-তৈরি টেমপ্লেট সহ আসবে। এই টেমপ্লেটগুলি তালিকাগুলিকে অত্যন্ত নমনীয় রাখার জন্য মাইক্রোসফ্ট-এর লক্ষ্য প্রদর্শন করে, বিস্তৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অর্থে, তালিকা ব্যবহারকারীদের ট্রেলো এবং এর মোবাইল অ্যাপের মতো অনুরূপ পরিষেবার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূরণ করার জন্য, তালিকাগুলি তালিকাগুলিকে ভিজ্যুয়ালাইজ করার একাধিক উপায় অন্তর্ভুক্ত করে। তিনটি দেখার বিকল্প, যথা গ্রিড, ক্যালেন্ডার এবং গ্যালারি, বর্তমানে উপলব্ধ। ডিফল্ট ভিউ, গ্রিড, এয়ারটেবলের ইন্টারফেসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যখন ক্যালেন্ডার ভিউ স্ব-ব্যাখ্যামূলক, এবং গ্যালারি ভিউ দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত। নমনীয়তার উপর তালিকার ফোকাস প্রতিফলিত করে, ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে কাস্টম ভিউও তৈরি করা যেতে পারে।

যাইহোক, Airtable বিপরীতে, তালিকায় কানবান ভিউ বা কাস্টম ফর্মের মাধ্যমে ডেটা ইনপুট করার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। নিয়ম তৈরি করা তালিকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। ব্যবহারকারীরা তালিকার অন্যান্য অংশে বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে বা প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে মান আপডেট করতে মানুষ, স্থিতি এবং মান পরিবর্তন চয়ন করতে পারেন। আরও কার্যকর দল যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য অনুস্মারক সেট করতে নিয়মগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাইক্রোসফ্ট পরিবারের অংশ হওয়ার কারণে, তালিকাগুলি স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানির যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অন্যান্য অ্যাপের সাথে টিমের সাথে একত্রিত হয়। এই নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশন মাইক্রোসফ্ট 365 ব্যবহারকারীদের জন্য এর মান এবং ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রসারিত করে। no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.