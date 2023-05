Microsoft は最近、Microsoft 365 ユーザーを対象としたスマート追跡アプリケーションである Lists を開始しました。この新しいアプリは、最初は Microsoft の既存の To Do アプリに似た To Do リスト アプリのように聞こえるかもしれませんが、Lists は実際には基本的なタスク管理機能をはるかに超えています。実際、Lists はAirtableの直接の競合相手のようであり、Microsoft の一連の製品との統合による追加の利点を提供します。

Microsoft によると、リストは、ユーザーが問題、資産、ルーチン、連絡先、在庫などのさまざまな側面を追跡できるように設計されています。この強力なツールは、カスタマイズ可能なビュー、スマート ルール、およびアラートを提供して、すべてのユーザーを同期させ、さまざまなユース ケースをサポートします。このアプリは、Teams、SharePoint などの一般的な Microsoft 製品との緊密な統合も備えています。 Lists は今夏に Web でリリースされる予定で、モバイル アプリは今年後半にリリースされる予定です。

マイクロソフトは、リストには、チームの連絡先、イベントの旅程、出張の承認、オンボーディング チェックリストなど、さまざまな目的のために多数の事前作成されたテンプレートが付属していることを明らかにしました。これらのテンプレートは、Microsoft が Lists を非常に柔軟に保ち、幅広いユース ケースに対応することを目指していることを示しています。この意味で、Lists はユーザーに Trello やそのモバイル アプリのような同様のサービスを思い出させます。

これらのさまざまなユースケースすべてに対応するために、リストにはリストを視覚化する複数の方法が組み込まれています。現在、グリッド、カレンダー、ギャラリーの 3 つの表示オプションが利用可能です。デフォルトのビューであるグリッドは Airtable のインターフェースに似ていますが、カレンダー ビューは一目瞭然で、ギャラリー ビューは視覚的なコンテンツに最適です。 Lists が重視する柔軟性を反映して、ユーザーのニーズに合わせてカスタム ビューを作成することもできます。

ただし、 Airtableとは異なり、Lists にはかんばんビューや、カスタム フォームを介してデータを入力する機能が備わっていないようです。ルールの作成は、リストのもう 1 つの重要な側面です。ユーザーは、人、ステータス、および値の変更を選択して、通知を送信したり、リストの他の部分の値をプログラムで更新したりできます。ルールを使用して、より効果的なチームのコミュニケーションと調整のためのリマインダーを設定することもできます。

Microsoft ファミリの一部である Lists は、会社のコミュニケーション プラットフォーム内の他のアプリと共に、Teams と自然に統合されます。このシームレスな統合により、Microsoft 365 ユーザーにとっての価値と使いやすさがさらに向上します。 no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.