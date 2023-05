Microsoft hat kürzlich Lists eingeführt, eine intelligente Tracking-Anwendung, die sich an Microsoft 365-Benutzer richtet. Während diese neue App zunächst wie eine To-Do-Listen-App klingen mag, die der bestehenden To-Do-App von Microsoft ähnelt, geht Lists tatsächlich weit über die grundlegenden Aufgabenverwaltungsfunktionen hinaus. Tatsächlich scheint Lists ein direkter Konkurrent von Airtable zu sein und bietet zusätzliche Vorteile durch die Integration in die Produktsuite von Microsoft.

Laut Microsoft soll Lists Benutzern dabei helfen, verschiedene Aspekte wie Probleme, Assets, Routinen, Kontakte, Inventar und mehr zu verfolgen. Das leistungsstarke Tool bietet anpassbare Ansichten, intelligente Regeln und Warnungen, um alle Benutzer synchron zu halten, und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Die App bietet auch eine tiefe Integration mit beliebten Microsoft-Produkten wie Teams, SharePoint und anderen. Lists soll diesen Sommer im Internet eingeführt werden, mobile Apps sollen später in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass Listen mit zahlreichen vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Zwecke wie Teamkontakte, Veranstaltungsrouten, Genehmigungen für Geschäftsreisen und Onboarding-Checklisten geliefert werden. Diese Vorlagen veranschaulichen das Ziel von Microsoft, Listen hochgradig flexibel zu halten und eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu berücksichtigen. In diesem Sinne erinnert Lists Benutzer an ähnliche Dienste wie Trello und seine mobile App.

Um all diesen unterschiedlichen Anwendungsfällen gerecht zu werden, enthält Lists mehrere Möglichkeiten zur Visualisierung von Listen. Derzeit sind drei Anzeigeoptionen verfügbar, nämlich Raster, Kalender und Galerie. Die Standardansicht, Raster, ähnelt der Benutzeroberfläche von Airtable, während die Kalenderansicht selbsterklärend ist und die Galerieansicht perfekt für visuell orientierte Inhalte ist. Entsprechend dem Fokus von Lists auf Flexibilität können auch benutzerdefinierte Ansichten erstellt werden, um den Benutzeranforderungen gerecht zu werden.

Im Gegensatz zu Airtable scheint Lists jedoch keine Kanban-Ansicht oder die Möglichkeit zu bieten, Daten über benutzerdefinierte Formulare einzugeben. Die Erstellung von Regeln ist ein weiterer wesentlicher Aspekt von Listen. Benutzer können Personen-, Status- und Wertänderungen auswählen, um Benachrichtigungen zu senden oder Werte in anderen Teilen der Liste programmgesteuert zu aktualisieren. Regeln können auch verwendet werden, um Erinnerungen für eine effektivere Kommunikation und Koordination im Team festzulegen.

Als Teil der Microsoft-Familie ist Lists neben anderen Apps in der Kommunikationsplattform des Unternehmens natürlich in Teams integriert. Diese nahtlose Integration erhöht den Wert und die Benutzerfreundlichkeit für Microsoft 365-Benutzer weiter. Mit der wachsenden Popularität von no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.