Microsoft a récemment lancé Lists, une application de suivi intelligent, ciblant les utilisateurs de Microsoft 365. Bien que cette nouvelle application puisse initialement ressembler à une application de liste de tâches similaire à l'application To-Do existante de Microsoft, Lists va en fait bien au-delà des capacités de base de gestion des tâches. En fait, Lists semble être un concurrent direct d' Airtable, offrant des avantages supplémentaires grâce à son intégration avec la suite de produits Microsoft.

Selon Microsoft, les listes sont conçues pour aider les utilisateurs à suivre divers aspects tels que les problèmes, les actifs, les routines, les contacts, l'inventaire, etc. Cet outil puissant fournit des vues personnalisables, des règles intelligentes et des alertes pour synchroniser tous les utilisateurs, prenant en charge une grande variété de cas d'utilisation. L'application propose également une intégration approfondie avec les produits Microsoft populaires tels que Teams, SharePoint et autres. Les listes devraient être lancées cet été sur le Web, et les applications mobiles devraient sortir plus tard cette année.

Microsoft a révélé que les listes viendront avec de nombreux modèles prédéfinis à des fins différentes telles que les contacts d'équipe, les itinéraires d'événements, les approbations de voyages d'affaires et les listes de contrôle d'intégration. Ces modèles démontrent l'objectif de Microsoft de garder les listes très flexibles, en s'adaptant à un large éventail de cas d'utilisation. En ce sens, Lists rappelle aux utilisateurs des services similaires comme Trello et son application mobile.

Afin de répondre à tous ces différents cas d'utilisation, Lists intègre plusieurs façons de visualiser les listes. Trois options d'affichage, à savoir la grille, le calendrier et la galerie, sont actuellement disponibles. La vue par défaut, la grille, ressemble à l'interface d'Airtable, tandis que la vue du calendrier est explicite et que la vue de la galerie est parfaite pour le contenu visuel. Reflétant l'accent mis par les listes sur la flexibilité, des vues personnalisées peuvent également être créées pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Cependant, contrairement Airtable, Lists ne semble pas proposer une vue Kanban ou la possibilité de saisir des données via des formulaires personnalisés. La création de règles est un autre aspect important des listes. Les utilisateurs peuvent choisir des personnes, des statuts et des changements de valeur pour envoyer des notifications ou mettre à jour par programmation des valeurs dans d'autres parties de la liste. Les règles peuvent également être utilisées pour définir des rappels pour une communication et une coordination d'équipe plus efficaces.

Faisant partie de la famille Microsoft, Lists est naturellement intégré à Teams, aux côtés d'autres applications au sein de la plate-forme de communication de l'entreprise. Cette intégration transparente étend encore sa valeur et sa convivialité pour les utilisateurs de Microsoft 365. Avec la popularité croissante des no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.