A Microsoft lançou recentemente o Lists, um aplicativo de rastreamento inteligente, direcionado aos usuários do Microsoft 365. Embora este novo aplicativo possa inicialmente soar como um aplicativo de lista de tarefas semelhante ao aplicativo To-Do existente da Microsoft, o Lists realmente vai muito além dos recursos básicos de gerenciamento de tarefas. Na verdade, o Lists parece ser um concorrente direto do Airtable, oferecendo benefícios adicionais de sua integração com o conjunto de produtos da Microsoft.

De acordo com a Microsoft, o Lists foi projetado para ajudar os usuários a rastrear vários aspectos, como problemas, ativos, rotinas, contatos, inventário e muito mais. A poderosa ferramenta fornece exibições personalizáveis, regras inteligentes e alertas para manter todos os usuários sincronizados, suportando uma ampla variedade de casos de uso. O aplicativo também apresenta integração profunda com produtos populares da Microsoft, como Teams, SharePoint e outros. O Lists está programado para ser lançado neste verão na web, com aplicativos móveis planejados para lançamento ainda este ano.

A Microsoft revelou que o Lists virá com vários modelos pré-fabricados para diferentes finalidades, como contatos de equipe, itinerários de eventos, aprovações de viagens de negócios e listas de verificação de integração. Esses modelos demonstram o objetivo da Microsoft de manter as listas altamente flexíveis, acomodando uma ampla variedade de casos de uso. Nesse sentido, o Lists lembra os usuários de serviços semelhantes como o Trello e seu aplicativo móvel.

Para atender a todos esses diferentes casos de uso, o Lists incorpora várias formas de visualização de listas. Três opções de visualização, ou seja, grade, calendário e galeria, estão disponíveis no momento. A exibição padrão, grade, se assemelha à interface do Airtable, enquanto a exibição do calendário é autoexplicativa e a exibição da galeria é perfeita para conteúdo orientado visualmente. Refletindo o foco do Lists na flexibilidade, visualizações personalizadas também podem ser criadas para atender às necessidades do usuário.

No entanto, ao contrário Airtable, o Lists não parece apresentar uma visão Kanban ou a capacidade de inserir dados por meio de formulários personalizados. A criação de regras é outro aspecto significativo das Listas. Os usuários podem escolher pessoas, status e alterações de valor para enviar notificações ou atualizar valores de forma programática em outras partes da lista. As regras também podem ser usadas para definir lembretes para uma comunicação e coordenação mais eficazes da equipe.

Fazendo parte da família Microsoft, o Lists integra-se naturalmente com o Teams, a par de outras apps da plataforma de comunicação da empresa. Essa integração perfeita amplia ainda mais seu valor e usabilidade para os usuários do Microsoft 365. Com a crescente popularidade de no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.