Microsoft недавно запустила Lists, интеллектуальное приложение для отслеживания, предназначенное для пользователей Microsoft 365. Хотя это новое приложение может изначально звучать как приложение для списка дел, похожее на существующее приложение Microsoft To-Do, на самом деле списки выходят далеко за рамки базовых возможностей управления задачами. На самом деле, Lists кажется прямым конкурентом Airtable, предлагая дополнительные преимущества за счет интеграции с набором продуктов Microsoft.

Согласно Microsoft, списки предназначены для того, чтобы помочь пользователям отслеживать различные аспекты, такие как проблемы, активы, процедуры, контакты, инвентарь и многое другое. Мощный инструмент предоставляет настраиваемые представления, интеллектуальные правила и оповещения для синхронизации всех пользователей, поддерживая широкий спектр вариантов использования. Приложение также имеет глубокую интеграцию с популярными продуктами Microsoft, такими как Teams, SharePoint и другими. Списки будут запущены этим летом в Интернете, а мобильные приложения планируется выпустить в конце этого года.

Microsoft сообщила, что списки будут поставляться с многочисленными готовыми шаблонами для различных целей, таких как контакты команды, маршруты мероприятий, утверждения деловых поездок и контрольные списки. Эти шаблоны демонстрируют стремление Microsoft сделать списки очень гибкими, подходящими для широкого спектра вариантов использования. В этом смысле Lists напоминает пользователям аналогичные сервисы, такие как Trello и его мобильное приложение.

Чтобы удовлетворить все эти различные варианты использования, Lists включает несколько способов визуализации списков. В настоящее время доступны три варианта просмотра, а именно сетка, календарь и галерея. Представление по умолчанию, сетка, напоминает интерфейс Airtable, в то время как представление календаря не требует пояснений, а представление галереи идеально подходит для визуально ориентированного контента. Отражая ориентированность списков на гибкость, пользовательские представления также могут быть созданы в соответствии с потребностями пользователя.

Однако, в отличие от Airtable, списки, похоже, не имеют представления Канбан или возможности ввода данных через настраиваемые формы. Создание правил — еще один важный аспект списков. Пользователи могут выбирать людей, статус и изменения значений для отправки уведомлений или программного обновления значений в других частях списка. Правила также можно использовать для установки напоминаний для более эффективного командного общения и координации.

Будучи частью семейства Microsoft, Lists естественным образом интегрируется с Teams, наряду с другими приложениями в рамках коммуникационной платформы компании. Эта бесшовная интеграция еще больше расширяет ее ценность и удобство использования для пользователей Microsoft 365. С ростом популярности no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.