Microsoft heeft onlangs Lists gelanceerd, een slimme tracking-applicatie, gericht op Microsoft 365-gebruikers. Hoewel deze nieuwe app in eerste instantie klinkt als een takenlijst-app, vergelijkbaar met de bestaande To-Do-app van Microsoft, gaat Lists eigenlijk veel verder dan de basisfuncties voor taakbeheer. Lists lijkt zelfs een directe concurrent van Airtable te zijn en biedt extra voordelen door de integratie met de productsuite van Microsoft.

Volgens Microsoft is Lists ontworpen om gebruikers te helpen verschillende aspecten bij te houden, zoals problemen, activa, routines, contacten, inventaris en meer. De krachtige tool biedt aanpasbare weergaven, slimme regels en waarschuwingen om alle gebruikers synchroon te houden en ondersteunt een breed scala aan gebruiksscenario's. De app biedt ook een diepe integratie met populaire Microsoft-producten zoals Teams, SharePoint en andere. Lists wordt deze zomer op het web gelanceerd en de release van mobiele apps staat gepland voor later dit jaar.

Microsoft heeft onthuld dat Lists wordt geleverd met tal van vooraf gemaakte sjablonen voor verschillende doeleinden, zoals teamcontacten, reisroutes voor evenementen, goedkeuringen voor zakenreizen en onboarding-checklists. Deze sjablonen demonstreren het doel van Microsoft om Lists zeer flexibel te houden en geschikt te maken voor een breed scala aan gebruiksscenario's. In die zin herinnert Lists gebruikers aan vergelijkbare services zoals Trello en zijn mobiele app.

Om tegemoet te komen aan al deze verschillende use-cases, bevat Lists meerdere manieren om lijsten te visualiseren. Er zijn momenteel drie weergaveopties beschikbaar, namelijk raster, kalender en galerij. De standaardweergave, het raster, lijkt op de interface van Airtable, terwijl de kalenderweergave voor zich spreekt en de galerijweergave perfect is voor visueel georiënteerde inhoud. Als weerspiegeling van de focus van Lists op flexibiliteit, kunnen ook aangepaste weergaven worden gemaakt om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.

In tegenstelling tot Airtable lijkt Lists echter geen Kanban-weergave te hebben of de mogelijkheid om gegevens in te voeren via aangepaste formulieren. Het maken van regels is een ander belangrijk aspect van lijsten. Gebruikers kunnen mensen, status en waardewijzigingen kiezen om meldingen te verzenden of waarden in andere delen van de lijst programmatisch bijwerken. Regels kunnen ook worden gebruikt om herinneringen in te stellen voor effectievere teamcommunicatie en -coördinatie.

Lists maakt deel uit van de Microsoft-familie en is op natuurlijke wijze geïntegreerd met Teams, naast andere apps binnen het communicatieplatform van het bedrijf. Deze naadloze integratie breidt de waarde en bruikbaarheid voor Microsoft 365-gebruikers verder uit. Met de groeiende populariteit van no-code and low-code platforms like AppMaster.io, Lists provides a welcome addition for those in need of advanced tracking and organization solutions.