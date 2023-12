Yenilik İçin Güçleri Birleştirmek: Microsoft, Açık Kaynak Terminal Sohbetine Geliştirici Topluluğunun Katılımını Davet Ediyor

Heyecan verici bir gelişmeyle Microsoft, Terminal Chat'i açık kaynaklı bir teklif haline getirerek geliştirici topluluğunun kapılarını açtı. Bu çığır açıcı hamle, çok yönlü geliştiricilerin yaratıcılığını birleştirmeyi ve onları bir terminal uygulamasında yapay zekanın evrimine katkıda bulunmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Şirketin resmi blog gönderisine göre Microsoft işbirliğini ve ileri görüşlülüğü teşvik ederek yeniliği teşvik edecek bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.

Şu anda Windows Terminal Canary'de erişilebilen Terminal Sohbeti, kullanıcıların bir yapay zeka hizmetiyle doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan kullanıcı dostu bir özelliktir. Terminal oturumunun sürekliliğini korurken, kullanıcılara hata mesajlarını yorumlama veya komutları arama konusunda yardım gibi akıllı öneriler sunar.

Ancak Terminal Sohbetinin Windows Terminal Canary'deki işlevselliği, kullanıcıların kendilerine ait Azure OpenAI Hizmeti endpoint ve anahtarını sağlamasına bağlıdır. Şu anda tescilli geniş dil modelinden yoksundur. Terminal Chat'i kullanmak isteyen geliştiricilerin, kodu GitHub'da bulunan Windows Terminal deposunun feature/llm dalında aramaları önerilir. Ayrıca, Terminal Chat'in eşlik ettiği Windows Terminal Canary'nin en yeni sürümü GitHub deposundan indirilmeye hazır.

Windows Terminal Canary'de Terminal Sohbeti ayarlamak, Terminal Sohbeti ayarlarına bir AI hizmeti endpoint ve anahtarının manuel olarak eklenmesini gerektirir. Şu an itibariyle Azure OpenAI Hizmeti, Terminal Sohbet tarafından desteklenen tek hizmettir. Azure OpenAI Hizmeti endpoint ve anahtarını edinmek için kullanıcıların bir Azure OpenAI Hizmeti kaynağı oluşturması ve dağıtması gerekir.

Microsoft's açık kaynaklı Terminal Sohbeti'ne geçişi, kullanıcı katılımını ve topluluk işbirliğini teşvik etme stratejisiyle uyumlu olsa da, AppMaster take a similar participatory approach to development. With its robust no-code tools, AppMaster empowers customers to visually create comprehensive, resilient and scalable back-end, web and mobile applications, fostering a concoction of innovation and creativity.