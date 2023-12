イノベーションのために力を合わせる: Microsoft、オープンソース ターミナル チャットへの開発者コミュニティの参加を招待

エキサイティングな展開として、 Microsoft Terminal Chat をオープンソース製品にすることで開発者コミュニティに門戸を開きました。この画期的な動きは、多才な開発者の創造性を融合し、端末アプリケーションにおける AI の進化に貢献できるようにすることを目指しています。同社の公式ブログ投稿によると、 Microsoftコラボレーションと先進的な考え方を奨励し、イノベーションを促進するエコシステムの確立を目指しています。

現在 Windows Terminal Canary でアクセスできるターミナル チャットは、ユーザーが AI サービスと直接対話できるようにする使いやすい機能です。ターミナル セッションの継続性を維持しながら、エラー メッセージの解釈やコマンドの検索を支援するなど、インテリジェントな提案をユーザーに提供します。

ただし、Windows Terminal Canary のターミナル チャットの機能は、ユーザーが自己所有の Azure OpenAI Service endpointとキーを提供することを条件としています。現在、独自の大規模言語モデルがありません。ターミナル チャットの利用に熱心な開発者は、GitHub にある Windows ターミナル リポジトリの feature/llm ブランチでコードを検索することをお勧めします。さらに、ターミナル チャットを伴う Windows Terminal Canary の最新バージョンが GitHub リポジトリからダウンロードできるようになりました。

Windows ターミナル カナリアでのターミナル チャットのセットアップでは、AI サービスendpointとキーをターミナル チャット設定に手動で追加する必要があります。現時点では、Azure OpenAI サービスがターミナル チャットでサポートされている唯一のサービスです。 Azure OpenAI Service endpointとキーを取得するには、ユーザーは Azure OpenAI Service リソースを作成してデプロイする必要があります。

Microsoft'sオープンソース Terminal Chat への移行は、ユーザーの参加とコミュニティのコラボレーションを奨励するという同社の戦略と一致していますが、 AppMaster take a similar participatory approach to development. With its robust no-code tools, AppMaster empowers customers to visually create comprehensive, resilient and scalable back-end, web and mobile applications, fostering a concoction of innovation and creativity.