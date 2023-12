উদ্ভাবনের জন্য বাহিনীতে যোগদান: মাইক্রোসফ্ট ওপেন সোর্স টার্মিনাল চ্যাটে ডেভেলপার সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়

একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিকাশে, Microsoft টার্মিনাল চ্যাটকে একটি ওপেন-সোর্স অফার করে ডেভেলপার সম্প্রদায়ের জন্য গেট খুলে দিয়েছে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি বহুমুখী বিকাশকারীদের সৃজনশীলতাকে একত্রিত করার চেষ্টা করে এবং একটি টার্মিনাল অ্যাপ্লিকেশনে AI এর বিবর্তনে অবদান রাখতে তাদের ক্ষমতায়ন করে। কোম্পানীর অফিসিয়াল ব্লগ পোস্ট অনুসারে, সহযোগিতা এবং অগ্রগতি-চিন্তাকে উত্সাহিত করে, Microsoft একটি ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা উদ্ভাবনকে উত্সাহিত করবে।

বর্তমানে উইন্ডোজ টার্মিনাল ক্যানারিতে অ্যাক্সেসযোগ্য, টার্মিনাল চ্যাট একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব বৈশিষ্ট্য যা ব্যবহারকারীদের একটি এআই পরিষেবার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম করে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য বুদ্ধিমান পরামর্শ নিয়ে আসে যেমন ত্রুটির বার্তা ব্যাখ্যা করতে বা কমান্ড খোঁজার ক্ষেত্রে সহায়তা, তাদের টার্মিনাল সেশনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে।

যাইহোক, উইন্ডোজ টার্মিনাল ক্যানারিতে টার্মিনাল চ্যাটের কার্যকারিতা ব্যবহারকারীদের তাদের স্ব-মালিকানাধীন Azure OpenAI পরিষেবার endpoint এবং কী প্রদানের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে এটির মালিকানাধীন বৃহৎ-ভাষা মডেলের অভাব রয়েছে। টার্মিনাল চ্যাট ব্যবহার করতে আগ্রহী ডেভেলপারদের GitHub-এ অবস্থিত Windows টার্মিনাল রিপোজিটরির বৈশিষ্ট্য/llm শাখায় কোডটি দেখতে উৎসাহিত করা হয়। উপরন্তু, টার্মিনাল চ্যাট সহ উইন্ডোজ টার্মিনাল ক্যানারির নতুন সংস্করণটি গিটহাব রিপোজিটরি থেকে ডাউনলোডের জন্য প্রস্তুত।

উইন্ডোজ টার্মিনাল ক্যানারিতে টার্মিনাল চ্যাট সেট আপ করার জন্য একটি AI পরিষেবার endpoint এবং টার্মিনাল চ্যাট সেটিংসের কী যোগ করার প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত, Azure OpenAI পরিষেবা হল একমাত্র পরিষেবা যা টার্মিনাল চ্যাট দ্বারা সমর্থিত। Azure OpenAI পরিষেবার endpoint এবং কী অর্জন করতে, ব্যবহারকারীদের অবশ্যই একটি Azure OpenAI পরিষেবা সংস্থান তৈরি এবং স্থাপন করতে হবে।

ওপেন-সোর্স টার্মিনাল চ্যাটে Microsoft's পদক্ষেপ ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততা এবং সম্প্রদায়ের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ