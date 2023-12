Unindo forças para a inovação: Microsoft convida o envolvimento da comunidade de desenvolvedores no chat de terminal de código aberto

Em um desenvolvimento empolgante, Microsoft abriu as portas para a comunidade de desenvolvedores, tornando o Terminal Chat uma oferta de código aberto. Este movimento inovador busca amalgamar a criatividade de desenvolvedores versáteis e capacitá-los a contribuir para a evolução da IA ​​em um aplicativo terminal. Incentivando a colaboração e a visão de futuro, Microsoft aspira estabelecer um ecossistema que impulsione a inovação, conforme postagem no blog oficial da empresa.

Atualmente acessível no Windows Terminal Canary, o Terminal Chat é um recurso amigável que permite aos usuários interagir diretamente com um serviço de IA. Traz sugestões inteligentes aos usuários, como auxílio na interpretação de mensagens de erro ou consulta de comandos, mantendo intacta a continuidade da sessão do terminal.

No entanto, a funcionalidade do Terminal Chat no Windows Terminal Canary depende de os usuários fornecerem seu endpoint e chave do Azure OpenAI Service de propriedade própria. Atualmente falta seu modelo proprietário de linguagem grande. Os desenvolvedores interessados ​​em utilizar o Terminal Chat são incentivados a procurar o código na ramificação feature/llm do repositório do Terminal do Windows hospedado no GitHub. Além disso, a versão mais recente do Windows Terminal Canary, acompanhada do Terminal Chat, está disponível para download no repositório GitHub.

A configuração do Terminal Chat no Windows Terminal Canary exige a adição manual de um endpoint de serviço de IA e uma chave para as configurações do Terminal Chat. A partir de agora, o Serviço Azure OpenAI é o único serviço suportado pelo Terminal Chat. Para adquirir o endpoint e a chave do Serviço Azure OpenAI, os utilizadores devem criar e implementar um recurso do Serviço Azure OpenAI.

Embora a mudança Microsoft's para o Terminal Chat de código aberto esteja alinhada com sua estratégia de incentivar o envolvimento do usuário e a colaboração da comunidade