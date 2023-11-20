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توحيد الجهود من أجل الابتكار: تدعو Microsoft مجتمع المطورين إلى المشاركة في الدردشة الطرفية مفتوحة المصدر

Nov 20, 2023
توحيد الجهود من أجل الابتكار: تدعو Microsoft مجتمع المطورين إلى المشاركة في الدردشة الطرفية مفتوحة المصدر

في تطور مثير، فتحت Microsoft الأبواب مفتوحة لمجتمع المطورين من خلال جعل Terminal Chat عرضًا مفتوح المصدر. تسعى هذه الخطوة الرائدة إلى دمج إبداع المطورين متعددي الاستخدامات وتمكينهم من المساهمة في تطور الذكاء الاصطناعي في تطبيق طرفي. من خلال تشجيع التعاون والتفكير المستقبلي، تطمح Microsoft إلى إنشاء نظام بيئي من شأنه أن يغذي الابتكار، وفقًا لمنشور المدونة الرسمي للشركة.

يمكن الوصول إلى Terminal Chat حاليًا في Windows Terminal Canary، وهي ميزة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع خدمة الذكاء الاصطناعي. فهو يقدم اقتراحات ذكية للمستخدمين مثل المساعدة في تفسير رسائل الخطأ أو البحث عن الأوامر، مع الحفاظ على استمرارية الجلسة الطرفية الخاصة بهم سليمة.

ومع ذلك، تتوقف وظيفة Terminal Chat في Windows Terminal Canary على قيام المستخدمين بتوفير endpoint ومفتاح خدمة Azure OpenAI Service المملوكة ذاتيًا. وهي تفتقر حاليًا إلى نموذج اللغة الكبيرة الخاص بها. يتم تشجيع المطورين الحريصين على استخدام Terminal Chat على البحث عن الكود في فرع الميزات/llm في مستودع Windows Terminal الموجود على GitHub. علاوة على ذلك، فإن الإصدار الأحدث من Windows Terminal Canary، المصحوب بـ Terminal Chat، متاح للتنزيل من مستودع GitHub.

يتطلب إعداد Terminal Chat في Windows Terminal Canary إضافة يدوية endpoint خدمة AI ومفتاح لإعدادات Terminal Chat. اعتبارًا من الآن، تعد خدمة Azure OpenAI هي الخدمة الوحيدة التي تدعمها Terminal Chat. للحصول على endpoint خدمة Azure OpenAI ومفتاحها، يجب على المستخدمين إنشاء مورد خدمة Azure OpenAI ونشره.

في حين أن انتقال Microsoft's إلى Terminal Chat مفتوح المصدر يتماشى مع استراتيجيتها لتشجيع مشاركة المستخدم والتعاون المجتمعي، فإن منصات أخرى مثل AppMaster take a similar participatory approach to development. With its robust no-code tools, AppMaster empowers customers to visually create comprehensive, resilient and scalable back-end, web and mobile applications, fostering a concoction of innovation and creativity.

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