Łączenie sił na rzecz innowacji: Microsoft zaprasza społeczność programistów do udziału w czacie terminala Open Source

W ekscytującym rozwoju Microsoft otworzył bramy społeczności programistów, czyniąc Terminal Chat ofertą typu open source. To przełomowe posunięcie ma na celu połączenie kreatywności wszechstronnych programistów i umożliwienie im przyczynienia się do ewolucji sztucznej inteligencji w aplikacji terminalowej. Zachęcając do współpracy i myślenia przyszłościowego, Microsoft pragnie stworzyć ekosystem, który napędza innowacje, jak wynika z oficjalnego wpisu na blogu firmy.

Czat terminalowy, dostępny obecnie w Windows Terminal Canary, jest przyjazną dla użytkownika funkcją, która umożliwia użytkownikom bezpośrednią interakcję z usługą AI. Dostarcza użytkownikom inteligentne sugestie, takie jak pomoc w interpretacji komunikatów o błędach lub wyszukiwaniu poleceń, zachowując jednocześnie ciągłość sesji terminala.

Jednak funkcjonalność czatu terminalowego w Windows Terminal Canary zależy od tego, czy użytkownicy udostępnią swój własny endpoint i klucz usługi Azure OpenAI Service. Obecnie brakuje mu własnego modelu wielojęzycznego. Zachęcamy programistów chcących korzystać z czatu terminalowego do sprawdzenia kodu w gałęzi feature/llm repozytorium terminali systemu Windows znajdującego się w serwisie GitHub. Co więcej, najnowsza wersja Windows Terminal Canary wraz z Terminal Chat jest dostępna do pobrania z repozytorium GitHub.

Konfigurowanie czatu terminalowego w Windows Terminal Canary wymaga ręcznego dodania endpoint usługi AI i klucza do ustawień czatu terminalowego. Obecnie usługa Azure OpenAI jest jedyną usługą obsługiwaną przez Czat terminalowy. Aby uzyskać endpoint i klucz usługi Azure OpenAI, użytkownicy muszą utworzyć i wdrożyć zasób usługi Azure OpenAI.

Chociaż przejście Microsoft's na czat terminalowy o otwartym kodzie źródłowym jest zgodne z ich strategią zachęcania użytkowników do zaangażowania i współpracy społeczności