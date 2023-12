혁신을 위한 힘 합류: Microsoft, 오픈 소스 터미널 채팅에 개발자 커뮤니티 참여를 초대

흥미로운 개발 과정에서 Microsoft 터미널 채팅을 오픈 소스 제품으로 만들어 개발자 커뮤니티에 문을 활짝 열었습니다. 이 획기적인 움직임은 다재다능한 개발자의 창의성을 융합하고 그들이 터미널 애플리케이션에서 AI의 발전에 기여할 수 있도록 지원하는 것입니다. Microsoft의 공식 블로그 게시물에 따르면 Microsoft 협업과 미래 지향적인 사고를 장려하면서 혁신을 촉진할 생태계 구축을 열망하고 있습니다.

현재 Windows Terminal Canary에서 액세스할 수 있는 Terminal Chat은 사용자가 AI 서비스와 직접 상호 작용할 수 있는 사용자 친화적인 기능입니다. 터미널 세션의 연속성을 그대로 유지하면서 오류 메시지 해석이나 명령 검색 지원과 같은 지능적인 제안을 사용자에게 제공합니다.

그러나 Windows Terminal Canary의 터미널 채팅 기능은 자체 소유 Azure OpenAI Service endpoint 및 키를 제공하는 사용자에 따라 달라집니다. 현재 독점적인 대형 언어 모델이 부족합니다. 터미널 채팅 활용에 관심이 있는 개발자는 GitHub에 있는 Windows 터미널 저장소의 feature/llm 분기에서 코드를 찾아보는 것이 좋습니다. 또한 터미널 채팅과 함께 최신 버전의 Windows Terminal Canary를 GitHub 저장소에서 다운로드할 수 있습니다.

Windows Terminal Canary에서 터미널 채팅을 설정하려면 터미널 채팅 설정에 AI 서비스 endpoint 와 키를 수동으로 추가해야 합니다. 현재 Azure OpenAI 서비스는 터미널 채팅에서 지원되는 유일한 서비스입니다. Azure OpenAI 서비스 endpoint 및 키를 획득하려면 사용자는 Azure OpenAI 서비스 리소스를 만들고 배포해야 합니다.

오픈 소스 터미널 채팅으로의 Microsoft's 움직임은 사용자 참여 및 커뮤니티 협업을 장려하는 전략과 일치하지만