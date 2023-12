Gemeinsam für Innovation: Microsoft lädt die Entwickler-Community zur Beteiligung am Open-Source-Terminal-Chat ein

In einer aufregenden Entwicklung hat Microsoft der Entwicklergemeinschaft die Tore geöffnet, indem es Terminal Chat zu einem Open-Source-Angebot gemacht hat. Dieser bahnbrechende Schritt zielt darauf ab, die Kreativität vielseitiger Entwickler zu bündeln und sie in die Lage zu versetzen, zur Weiterentwicklung der KI in einer Terminalanwendung beizutragen. Durch die Förderung von Zusammenarbeit und zukunftsorientiertem Denken strebt Microsoft die Schaffung eines Ökosystems an, das Innovationen vorantreibt, heißt es im offiziellen Blogbeitrag des Unternehmens.

Terminal Chat ist derzeit in Windows Terminal Canary verfügbar und eine benutzerfreundliche Funktion, die es Benutzern ermöglicht, direkt mit einem KI-Dienst zu interagieren. Es bietet den Benutzern intelligente Vorschläge, wie z. B. Unterstützung bei der Interpretation von Fehlermeldungen oder beim Nachschlagen von Befehlen, während die Kontinuität ihrer Terminalsitzung gewahrt bleibt.

Die Funktionalität von Terminal Chat in Windows Terminal Canary ist jedoch davon abhängig, dass Benutzer ihren eigenen Azure OpenAI Service- endpoint und Schlüssel bereitstellen. Derzeit fehlt das proprietäre Großsprachenmodell. Entwickler, die Terminal Chat nutzen möchten, werden gebeten, den Code im Feature/llm-Zweig des Windows-Terminal-Repositorys auf GitHub nachzuschlagen. Darüber hinaus steht die neueste Version von Windows Terminal Canary, begleitet von Terminal Chat, im GitHub-Repository zum Download bereit.

Das Einrichten von Terminal Chat in Windows Terminal Canary erfordert das manuelle Hinzufügen eines KI- endpoint und eines Schlüssels zu den Terminal Chat-Einstellungen. Derzeit ist der Azure OpenAI Service der einzige Dienst, der von Terminal Chat unterstützt wird. Um den Azure OpenAI Service- endpoint und -Schlüssel zu erhalten, müssen Benutzer eine Azure OpenAI Service-Ressource erstellen und bereitstellen.

Während Microsoft's Umstellung auf den Open-Source-Terminal-Chat im Einklang mit der Strategie steht, die Beteiligung der Benutzer und die Zusammenarbeit mit der Community zu fördern