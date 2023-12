การผนึกกำลังเพื่อนวัตกรรม: Microsoft เชิญชวนให้ชุมชนนักพัฒนามีส่วนร่วมใน Open Source Terminal Chat

ในการพัฒนาที่น่าตื่นเต้น Microsoft ได้เปิดประตูสู่ชุมชนนักพัฒนาด้วยการทำให้ Terminal Chat เป็นข้อเสนอแบบโอเพ่นซอร์ส การเคลื่อนไหวที่ก้าวล้ำนี้มุ่งที่จะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของนักพัฒนาที่มีความสามารถหลากหลาย และเสริมศักยภาพให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ในแอปพลิเคชันเทอร์มินัล ด้วยการสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการคิดล่วงหน้า Microsoft มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรม ตามโพสต์ในบล็อกอย่างเป็นทางการของบริษัท

ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ใน Windows Terminal Canary Terminal Chat เป็นคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบริการ AI ได้โดยตรง โดยนำเสนอคำแนะนำอันชาญฉลาดแก่ผู้ใช้ เช่น ความช่วยเหลือในการตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือการค้นหาคำสั่ง ขณะเดียวกันก็รักษาความต่อเนื่องของเซสชันเทอร์มินัลไว้เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของ Terminal Chat ใน Windows Terminal Canary ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จัดหา endpoint และคีย์ Azure OpenAI Service ของตนเอง ขณะนี้ยังขาดโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ นักพัฒนาที่กระตือรือร้นในการใช้ Terminal Chat ควรค้นหาโค้ดในสาขาฟีเจอร์/llm ของพื้นที่เก็บข้อมูล Windows Terminal ที่อยู่บน GitHub นอกจากนี้ Windows Terminal Canary เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มาพร้อม Terminal Chat ยังพร้อมให้ดาวน์โหลดจากที่เก็บ GitHub แล้ว

การตั้งค่า Terminal Chat ใน Windows Terminal Canary ต้องการการเพิ่ม endpoint บริการ AI ด้วยตนเองและคีย์การตั้งค่า Terminal Chat ณ ขณะนี้ บริการ Azure OpenAI เป็นบริการเดียวที่ Terminal Chat รองรับ หากต้องการรับ endpoint และคีย์ Azure OpenAI Service ผู้ใช้จะต้องสร้างและปรับใช้ทรัพยากร Azure OpenAI Service

แม้ว่าการย้ายไปยัง Terminal Chat แบบโอเพ่นซอร์ส Microsoft's จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันในชุมชน