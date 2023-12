Uniendo fuerzas para la innovación: Microsoft invita a la comunidad de desarrolladores a participar en el chat de terminal de código abierto

En un desarrollo emocionante, Microsoft ha abierto las puertas a la comunidad de desarrolladores al hacer de Terminal Chat una oferta de código abierto. Este movimiento innovador busca fusionar la creatividad de desarrolladores versátiles y capacitarlos para contribuir a la evolución de la IA en una aplicación terminal. Al fomentar la colaboración y la visión de futuro, Microsoft aspira a establecer un ecosistema que impulse la innovación, según la publicación del blog oficial de la compañía.

Actualmente accesible en Windows Terminal Canary, Terminal Chat es una característica fácil de usar que permite a los usuarios interactuar directamente con un servicio de IA. Brinda sugerencias inteligentes a los usuarios, como asistencia para interpretar mensajes de error o buscar comandos, manteniendo intacta la continuidad de su sesión de terminal.

Sin embargo, la funcionalidad de Terminal Chat en Windows Terminal Canary depende de que los usuarios proporcionen su propio endpoint y clave del servicio Azure OpenAI. Actualmente carece de su modelo propietario en lenguaje grande. Se recomienda a los desarrolladores interesados ​​en utilizar Terminal Chat que busquen el código en la rama feature/llm del repositorio de Windows Terminal alojado en GitHub. Además, la versión más reciente de Windows Terminal Canary, acompañada de Terminal Chat, se puede descargar desde el repositorio de GitHub.

La configuración de Terminal Chat en Windows Terminal Canary exige la adición manual de un endpoint de servicio de IA y una clave para la configuración de Terminal Chat. A partir de ahora, el servicio Azure OpenAI es el único servicio compatible con Terminal Chat. Para adquirir el endpoint y la clave del servicio Azure OpenAI, los usuarios deben crear e implementar un recurso del servicio Azure OpenAI.

Si bien el paso Microsoft's al Terminal Chat de código abierto se alinea con su estrategia de fomentar la participación de los usuarios y la colaboración comunitaria,