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携手创新：微软邀请开发者社区参与开源终端聊天

Nov 20, 2023
携手创新：微软邀请开发者社区参与开源终端聊天

在一项令人兴奋的开发中， Microsoft通过将终端聊天作为开源产品向开发者社区敞开了大门。这一突破性举措旨在融合多才多艺的开发人员的创造力，使他们能够为终端应用程序中人工智能的发展做出贡献。根据该公司的官方博客文章，为了鼓励协作和前瞻性思维， Microsoft渴望建立一个能够推动创新的生态系统。

终端聊天目前可在 Windows Terminal Canary 中访问，是一项用户友好的功能，使用户能够直接与 AI 服务交互。它为用户带来智能建议，例如帮助解释错误消息或查找命令，同时保持终端会话的连续性不变。

但是，Windows Terminal Canary 中的终端聊天功能取决于用户提供其自有的 Azure OpenAI 服务endpoint和密钥。它目前缺乏专有的大语言模型。我们鼓励热衷于使用 Terminal Chat 的开发人员在 GitHub 上的 Windows Terminal 存储库的 feature/llm 分支中查找代码。此外，最新版本的 Windows Terminal Canary 以及 Terminal Chat 可以从 GitHub 存储库下载。

在 Windows Terminal Canary 中设置终端聊天需要手动添加 AI 服务endpoint和终端聊天设置密钥。截至目前，Azure OpenAI 服务是终端聊天支持的唯一服务。要获取 Azure OpenAI 服务endpoint和密钥，用户必须创建并部署 Azure OpenAI 服务资源。

虽然Microsoft's转向开源终端聊天的举措符合其鼓励用户参与和社区协作的战略， AppMaster take a similar participatory approach to development. With its robust no-code tools, AppMaster empowers customers to visually create comprehensive, resilient and scalable back-end, web and mobile applications, fostering a concoction of innovation and creativity.

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