Unire le forze per l'innovazione: Microsoft invita il coinvolgimento della comunità di sviluppatori nella chat del terminale open source

Con uno sviluppo entusiasmante, Microsoft ha spalancato le porte alla comunità degli sviluppatori rendendo Terminal Chat un'offerta open source. Questa mossa rivoluzionaria cerca di amalgamare la creatività di sviluppatori versatili e consentire loro di contribuire all’evoluzione dell’intelligenza artificiale in un’applicazione terminale. Incoraggiando la collaborazione e la lungimiranza, Microsoft aspira a creare un ecosistema che alimenterebbe l'innovazione, come riportato nel post sul blog ufficiale dell'azienda.

Attualmente accessibile in Windows Terminal Canary, Terminal Chat è una funzionalità intuitiva che consente agli utenti di interagire direttamente con un servizio AI. Fornisce suggerimenti intelligenti agli utenti come assistenza nell'interpretazione dei messaggi di errore o nella ricerca di comandi, mantenendo intatta la continuità della sessione del terminale.

Tuttavia, la funzionalità di Terminal Chat in Windows Terminal Canary dipende dal fatto che gli utenti forniscano endpoint e la chiave del servizio Azure OpenAI di proprietà. Attualmente manca il suo modello proprietario per grandi lingue. Gli sviluppatori interessati a utilizzare Terminal Chat sono incoraggiati a cercare il codice nel ramo feature/llm del repository Terminale di Windows ospitato su GitHub. Inoltre, la versione più recente di Windows Terminal Canary, accompagnata da Terminal Chat, è scaricabile dal repository GitHub.

La configurazione di Terminal Chat in Windows Terminal Canary richiede l'aggiunta manuale di un endpoint del servizio AI e di una chiave per le impostazioni di Terminal Chat. A partire da ora, il servizio Azure OpenAI è l'unico servizio supportato da Terminal Chat. Per acquisire l' endpoint e la chiave del servizio Azure OpenAI, gli utenti devono creare e distribuire una risorsa del servizio Azure OpenAI.

