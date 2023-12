नवाचार के लिए बलों में शामिल होना: माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन सोर्स टर्मिनल चैट में डेवलपर समुदाय की भागीदारी को आमंत्रित किया है

एक रोमांचक विकास में, Microsoft टर्मिनल चैट को एक ओपन-सोर्स पेशकश बनाकर डेवलपर समुदाय के लिए द्वार खोल दिए हैं। यह अभूतपूर्व कदम बहुमुखी डेवलपर्स की रचनात्मकता को समाहित करना और उन्हें टर्मिनल एप्लिकेशन में एआई के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, सहयोग और दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करते हुए, Microsoft एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की इच्छा रखता है जो नवाचार को बढ़ावा देगा।

वर्तमान में विंडोज टर्मिनल कैनरी में पहुंच योग्य, टर्मिनल चैट एक उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को एआई सेवा के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाती है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए बुद्धिमान सुझाव लाता है जैसे त्रुटि संदेशों की व्याख्या करने या आदेशों को देखने में सहायता, जबकि उनके टर्मिनल सत्र की निरंतरता को बरकरार रखता है।

हालाँकि, विंडोज़ टर्मिनल कैनरी में टर्मिनल चैट की कार्यक्षमता उपयोगकर्ताओं को उनके स्व-स्वामित्व वाली Azure OpenAI सेवा endpoint और कुंजी प्रदान करने पर निर्भर है। वर्तमान में इसके मालिकाना बड़े-भाषा मॉडल का अभाव है। टर्मिनल चैट का उपयोग करने के इच्छुक डेवलपर्स को GitHub पर स्थित विंडोज टर्मिनल रिपॉजिटरी की फीचर/एलएलएम शाखा में कोड देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, टर्मिनल चैट के साथ विंडोज टर्मिनल कैनरी का नवीनतम संस्करण GitHub रिपॉजिटरी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

विंडोज़ टर्मिनल कैनरी में टर्मिनल चैट सेट करने के लिए एआई सेवा endpoint और टर्मिनल चैट सेटिंग्स की कुंजी को मैन्युअल रूप से जोड़ने की आवश्यकता होती है। अभी तक, Azure OpenAI सेवा टर्मिनल चैट द्वारा समर्थित एकमात्र सेवा है। Azure OpenAI सेवा endpoint और कुंजी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एक Azure OpenAI सेवा संसाधन बनाना और तैनात करना होगा।

जबकि Microsoft's ओपन-सोर्स टर्मिनल चैट का कदम उपयोगकर्ता की भागीदारी और सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करने की उनकी रणीति के अनुरूप है