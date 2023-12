Krachten bundelen voor innovatie: Microsoft nodigt betrokkenheid van de ontwikkelaarsgemeenschap uit bij de Open Source Terminal Chat

In een opwindende ontwikkeling heeft Microsoft de poorten opengezet voor de ontwikkelaarsgemeenschap door van Terminal Chat een open-sourceaanbod te maken. Deze baanbrekende zet heeft tot doel de creativiteit van veelzijdige ontwikkelaars samen te brengen en hen in staat te stellen bij te dragen aan de evolutie van AI in een terminaltoepassing. Door samenwerking en toekomstgericht denken aan te moedigen, streeft Microsoft ernaar een ecosysteem op te zetten dat innovatie zou stimuleren, aldus de officiële blogpost van het bedrijf.

Terminal Chat is momenteel toegankelijk in Windows Terminal Canary en is een gebruiksvriendelijke functie waarmee gebruikers rechtstreeks kunnen communiceren met een AI-service. Het biedt intelligente suggesties aan de gebruikers, zoals hulp bij het interpreteren van foutmeldingen of het opzoeken van opdrachten, terwijl de continuïteit van hun terminalsessie intact blijft.

De functionaliteit van Terminal Chat in Windows Terminal Canary is echter afhankelijk van het feit dat gebruikers hun eigen Azure OpenAI Service- endpoint en -sleutel opgeven. Het mist momenteel een eigen groottaalmodel. Ontwikkelaars die graag Terminal Chat willen gebruiken, worden aangemoedigd om de code op te zoeken in de feature/llm-tak van de Windows Terminal-repository op GitHub. Bovendien kan de nieuwste versie van Windows Terminal Canary, vergezeld van Terminal Chat, worden gedownload vanuit de GitHub-repository.

Het instellen van Terminal Chat in Windows Terminal Canary vereist handmatige toevoeging van een AI-service- endpoint en sleutel tot de Terminal Chat-instellingen. Vanaf nu is de Azure OpenAI Service de enige service die wordt ondersteund door Terminal Chat. Om het Azure OpenAI Service- endpoint en de sleutel te verkrijgen, moeten gebruikers een Azure OpenAI Service-resource maken en implementeren.

Hoewel de overstap Microsoft's naar open-source Terminal Chat aansluit bij hun strategie om gebruikersbetrokkenheid en samenwerking met de gemeenschap aan te moedigen,