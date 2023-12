Menggabungkan Kekuatan untuk Inovasi: Microsoft Mengundang Keterlibatan Komunitas Pengembang dalam Obrolan Terminal Sumber Terbuka

Dalam perkembangan yang menarik, Microsoft telah membuka pintu bagi komunitas pengembang dengan menjadikan Terminal Chat sebagai penawaran sumber terbuka. Langkah inovatif ini berupaya menggabungkan kreativitas para pengembang serba bisa dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi terhadap evolusi AI dalam aplikasi terminal. Mendorong kolaborasi dan pemikiran ke depan, Microsoft bercita-cita untuk membangun ekosistem yang akan mendorong inovasi, sesuai dengan postingan blog resmi perusahaan.

Saat ini dapat diakses di Windows Terminal Canary, Terminal Chat adalah fitur ramah pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan layanan AI. Ini memberikan saran cerdas kepada pengguna seperti bantuan dalam menafsirkan pesan kesalahan atau mencari perintah, sekaligus menjaga kelangsungan sesi terminal mereka tetap utuh.

Namun, fungsionalitas Terminal Chat di Windows Terminal Canary bergantung pada pengguna yang menyediakan endpoint dan kunci Azure OpenAI Service milik mereka sendiri. Saat ini ia tidak memiliki model bahasa besar miliknya. Pengembang yang tertarik menggunakan Terminal Chat dianjurkan untuk mencari kode di cabang fitur/llm dari repositori Terminal Windows yang bertempat di GitHub. Selain itu, versi terbaru Windows Terminal Canary, disertai Terminal Chat, dapat diunduh dari repositori GitHub.

Menyiapkan Terminal Obrolan di Windows Terminal Canary memerlukan penambahan endpoint layanan AI secara manual dan kunci ke pengaturan Terminal Obrolan. Saat ini, Layanan Azure OpenAI adalah satu-satunya layanan yang didukung oleh Terminal Chat. Untuk memperoleh endpoint dan kunci Azure OpenAI Service, pengguna harus membuat dan menyebarkan sumber daya Azure OpenAI Service.

